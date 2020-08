Video: Näin moottorisaha murisee taidetta Juha Käkelän käsissä – tänä vuonna syntyy 366 karhua

Metsä

Rami Marjamäki

Ylöjärvellä asuva moottorisahataitelija Juha Käkelä, 52, on alansa ehdoton huippu. Tästä todisteena on kaksi puuveiston ja yksi jääveiston SM-kulta. Alkusysäyksen veistotöitä kohtaan hän sai jo lapsuudessa. ”Isoisäni olivat molemmat seppiä, toinen oli puuseppä ja toinen metalliseppä. Vietin lapsuudessani paljon aikaa heidän pajoillaan, eli kipinä syttyi silloin.” ”Aloin itsekin väsätä monenlaista jo varhain. Tein esimerkiksi puukolla ensimmäisen pajupillini ennen kouluun menoa”, Käkelä kertoo. Moottorisaha tuli miehen kuvioihin kuitenkin vasta kolmikymppisenä, silloinkin sattumalta. Käkelä ei ollut koskaan aiemmin käyttänyt moottorisahaa, mutta tuolloin hänen oli tarkoitus tehdä puutavaraa savusaunan rakentamista varten. ”Siinähän kävi sitten niin, että huomasin erään sahaamani puun alkavan muistuttaa hanhea. Sain siitä kipinän aloittaa tosimielessä veistämään puusta erilaisia hahmoja. Täytyy myös myöntää, että savusauna jäi rakentamatta”, Käkelä nauraa. Ylöjärveläinen veisti puuta moottorisahalla ensin kotinsa takapihalla, uusi aluevaltaus vaati opettelua. Kun jälki alkoi olla taiteilijan silmää miellyttävää, päätti hän lahjoittaa töitään tuttavilleen. ”Työni moottorisahaveiston parissa alkoi tämän jälkeen tosimielessä, ja nyt se on minulle ammatti. Voikin sanoa, että erilaiset veistokset suunnitelmineen ovat jatkuvasti mielessäni.” Käkelän käsistä on vuosien aikana syntynyt muun muassa puisia eläin- ja ihmishahmoja sekä purjeveneitä. Kaikkein läheisimpiä hänelle ovat kuitenkin eläimet. ”Eläimet ovat aina olleet lähellä sydäntäni, tunnen veistäessäni tekeväni samalla kunniaa niille.” Tänä vuonna moottorisahataitelijalla on menossa melkoinen tempaus, sillä hän veistää yhden puisen karhun vuoden jokaisena päivänä. ”Sain idean pienestä kuittailusta sosiaalisessa mediassa, siellä muistutettiin minun veistelevän paljon karhuja. Päätinkin sen jälkeen, että tehdään niitä vielä enemmän.” ”Karhuja syntyy kuluvan vuoden aikana 366, koska kyseessä on karkausvuosi. Niitä on mielekästä tehdä, sillä kyseessä on mahtava hahmo, karhu on metsän kuningas.” Syntyneet karhut ovat olleet esillä eri näyttelyissä, mistä ne ovat löytäneet ostajansa hyvällä prosentilla. Käkelä tekee muutoinkin erityisesti eläinhahmoja tilaustöinä. ”Esimerkiksi koiranomistajat tilaavat lemmikkinsä näköisveistoksia. Saan heiltä ensin eläimen kuvan, minkä jälkeen ryhdyn työhön.” ”Eläimissä on kuitenkin yksi, joka vaatii edelleen opettelua, ja se on kissa. Eläimen veistämisestä tekee hankalaa muun muassa pieni pään koko. Olen tähän mennessä saanut mielestäni yhden onnistuneen kissateoksen, ja se pysyy visusti omistuksessani”, veistomestari hymyilee. Veistosten materiaalina Käkelä käyttää mieluisten lehtikuusta tai douglaskuusta. ”Jälkimmäistä on vain kohtuullisen hankala saada. Näissä puissa on isot syyt, joiden ansiosta veistoksesta saadaan näyttävä. Kyseiset puut ovat myös hyvin kestäviä.” Vaikka Käkelällä on selkeät suosikit puiden suhteen, sanoo hän veistoksia syntyvän tarvittaessa kaikista puista. ”Kaikki käyvät. Olen tehnyt veistoksia esimerkiksi pajusta ja lepästä. Tällä hetkellä työstän erään projektin parissa tiikkiä.” Hän käyttää mielellään hyväkseen puiden oksia, ne saavat taitelijalta lämpimän suhtautumisen. ”Oksat ovat puun kukkia. Niiden avulla voidaan muotoilla veistokseen vaikkapa nenä.” Käkelä vie myös puunveistotaitoa eteenpäin pitämällä asiaan liittyviä kursseja. ”Haluan jakaa kantapään kautta oppimaani taitoa muille helpommin saatavaksi. Haluan samalla muistuttaa puusta elementtinä, sillä se on kestävä ja ekologinen materiaali.” Ylöjärveläinen sanoo muutoinkin nauttivansa metsästä, puista sekä yrittäjyydestä. ”Asun metsän ympäröimänä. Nautin kokonaisuudessaan metsän tuoksuista ja äänistä. Metsäinen ympäristö saa minulle aikaan turvallisen olon, minun on siellä hyvä olla.” ”Koen myös yrittäjäksi ryhtymisen olleen loistava päätös, haluan tehdä jatkossakin tätä työtä rehellisesti ja avoimesti.” Aiheet Juha Käkelä moottorisahataiteilija