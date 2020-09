Tutkija Jakob Donner-Amnell: "Paperintuotanto supistuu todennäköisesti 2–3 Kaipolan verran"

Kuvat: UPM, Lari Lievonen / Kuvitus: Juho Leskinen

Metsäala on pian kriisissä, ellei suuntaa ei saada käännetyksi, arvioi Jakob Donner-Amnell.

Suomen metsäalan strategiat ja tavoitteet kaipaavat kipeästi päivitystä, arvioi Joensuun yliopistossa työskentelevä tutkija Jakob Donner-Amnell MT:lle kirjoittamassaan talousanalyysissa. Tilannepäivityksen tarve on hänen mukaansa päivänselvä viimeistään nyt, kun UPM:n mittavat tehostamissuunnitelmat tulivat julki.

"Metsäalan kehitys on jo pitkään kulkenut osin eri suuntaan kuin on tavoiteltu. Paljon hyvää on kiistatta tapahtunut, Suomeen osuneita investointeja myöten. Moni tavoite on silti toteutunut kehnosti", Donner-Amnell kirjoittaa.

Etenkin painopaperin tilanne on vaikea. "Muiden paitsi puutuotteiden yhteisvolyymi voi laskea 2020-luvulla", hän toteaa metsäteollisuuden näkymistä.

"Vaikka uutta tuotantoa syntyisikin 2020-luvulla, paperintuotanto supistuu todennäköisesti vielä enemmän, 2–3 Kaipolan verran."

Lue Jakob Donner-Amnellin kirjoitus kokonaan:

Analyysi: Metsäalasta tarvitaan nyt rehellinen tilannearvio – metsien käyttö voi pudota alle 60 miljoonaan kuutioon

