Irlannin sahoilla puupula – ympäristöväen valitukset estävät hakkuut

Irlannin sahoilla on tukkipula, joka nostaa sahatavaran hintoja. Myöskään sahatavaran tuonti Irlantiin ei suju.

Kari Salonen

Irlantiin on tuotu sahatavaraa muun muassa Skandinaviasta, sillä maan sahat kamppailevat raaka-aineen saatavuusongelmien kanssa.

Irlannissa sahatavaran hinnat nousevat. Syitä ovat puun tarjontakriisi ja sahatavaran kasvavat tuontikustannukset, Farming Independent -lehti kertoo.

Maan sahat varoittavat, että rakennustarvikkeet ja kuormalavat voivat kohta loppua Irlannista. Se haittaisi rakentamista ja tavaran toimituksia. Sahoille tilanne tarkoittaisi kokonaisten tuotantolinjojen sulkemisia.

Korona ja sen aiheuttamat sulut ovat haastateltujen mukaan ainoa syy, miksi tukit eivät ole vielä loppuneet sahoilta. Kun rakentaminen keväällä seisahtui, sahojen varastot kasvoivat väliaikaisesti.

"Jos meillä ei olisi ollut lockdownia, puu olisi jo loppunut kaikilta sahoilta", apulaisjohtaja Mike Glennon Glennon Brothers Timberiltä sanoo artikkelissa. "Kun rakentaminen seisahtui, sahatavaralle ei ollut kysyntää viiteen viikkoon."

Nyt sahoille kertyneet varastot ovat huvenneet ja sahalinjojen sulkemiset voivat olla enää vain viikkojen päässä.

Farming Independent -lehden mukaan pääsyy sahojen kriisiin on Irlannin itse aiheuttama. Maassa vaaditaan luvat metsän istuttamiseen ja hakkaamiseen. Pieni joukko ympäristönsuojelijoita on valittanut 1 800 lupahakemuksesta ja 400:sta jo hyväksytystä luvasta.

Valituksia käsittelevä komitea on hukkunut lupia koskeviin vastalauseisiin.

Irlantilainen valtion yhtiö Coillte toimittaa sahoille lähes kolme neljäsosaa niiden tarvitsemista tukeista. Coillte järjestää tavallisesti joka kuukausi huutokaupan, jolla se hankkii tukit. Tänä vuonna se on kuitenkin perunut vähintään puolentusinaa huutokauppaa, eikä sillä ole voimassa olevia sopimuksia ensi vuodelle.

Irlannin metsäteollisuuden etujärjestö Forestry Industries Ireland arvioi, että valituksiin sidottu tukkipuumäärä on 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Se on lähes kolmanneksen sahojen vuosittaisesta tarpeesta.

"Puutavara, jota talous tarvitsee juuri nyt, kasvaa vielä metsissä. Menee kaksi vuotta, ennen kuin se saadaan käyttöön. Sitä voi seurata toinen kahden vuoden jono", Forestry Industries Irelandin johtaja Mark McAuley toteaa.

Irlannin metsäala vetoaa hallitukseen, jotta se muuttaisi maatalouden valituslakia nopeasti ja jotta valituksia käsittelevä komitea saisi tarpeeksi työvoimaa purkaakseen ruuhkan. Hinta-arviota ei ole julkistettu. Tilannetta ei Farming Independentin mukaan helpota myöskään se, että kahden kuukauden aikana Irlantiin on nimitetty kolme uutta maatalousministeriä.

Sahatavaran hinta Irlannissa on noussut siihen malliin, että rakennustarvikeliikkeet etsivät korvaavia tuotteita nyt ulkomailta.

Toisin kuin tavallisesti, sahatavaran tuominen on vaikeaa. Yhdysvalloissa sahatavaran kysyntä ja sen mukana hinnat ovat huipussaan. Tilanne on seurausta koronapandemian aiheuttamasta nikkarointibuumista. Myös rajansa avanneessa Kiinassa sahatavaran kysyntä on suurta.

Eurooppalaiset sahatavaran tuottajat vievät tuotteitaan mieluummin isoihin talouksiin kuin Irlantiin.

"Meidän on ollut pakko tuoda puutavaraa Latviasta, Venäjältä ja Skandinaviasta, jotta kysyntään pystytään vastaamaan. Mutta se ei ole riittävästi", sanoo Sean Moran, HPC Groupin pääjohtaja.

Lue Farming Independetin juttu tästä.

Lue suomalaisten sahojen tilanteesta:

Ruotsalaiset kilpailijat ovat vieneet suomalaisilta sahoilta markkinaosuuksia, mutta sahatavaran kauppa käy pelättyä paremmin

Sahateollisuuden vienti sujuu mutta syksyyn liittyy paljon epävarmuutta – "Puurakentamisen vauhdittaminen olisi nyt parasta talouden elvytystä"

"Kasvua edelliskevääseen oli 50 prosenttia" – tämän puutavaran kysyntäpiikki alkoi koronakeväänä odotettua aiemmin