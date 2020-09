Vietnamin metsäosuuskunnille ensimmäinen sertifionti – seuraavaksi haetaan rahoitusta sertifioinnin laajentamiseksi

Ulkopuolisen arvioinnin mukaan FFD:n ja Metsänhoitoyhdistys Savotan yhteistyö vietnamilaisten pienmetsänomistajien kanssa on osoittautunut toimivaksi.

Kaijaleena Runsten

Loc Hoan metsäosuuskunnan hakkuuryhmä kaatoi akasiapuustoa. Osuuskunta kuuluu sertifikaatin saaneeseen Thua Thien Huen metsäosuuskuntien liittoon.

Keski-Vietnamissa toimiva Thua Thien Huen metsäosuuskuntien liitto on elokuun lopulla saanut ensimmäisenä ryhmäsertifikaatin, joka on myönnetty Vietnamin kansallisen sertifiointiohjelman mukaan.

Sertifioitu ala on 851 hehtaaria ja sertifiointi on voimassa viisi vuotta.

Vietnamin kansallisessa metsäohjelmassa hyväksytään sekä PEFC:n mukainen ryhmäsertifiointi että FSC-serfitikaatti.

Thua Thien Hue on yksi kolmesta maakunnallisesta metsäosuuskuntien liitosta, joilla on yhteistyöhanke suomalaisen kehitysjärjestö FFD ey:n ja Metsänhoitoyhdistys Savotan kanssa. Hankkeessa on tehty työtä sertifioinnin ja kestävän metsätalouden eteen.

Vaikka nykyinen hanke päättyy syyskuussa, niin etsimme uutta rahoitusta erityisesti sertifioinnin laajentamiseksi kahteen muuhun maakuntaan, kertoo FFD:n ohjelmajohtaja Tiina Huvio.

"Juuri tehty evaluointi nostaa hyvin esille, että sertifiointiprosessi kestää vuosia ja vaatii pitkäjänteistä tukea. FFD:n ja Savotan yhteispeli vietnamilaisten toimijoiden takana näyttää olevan toimiva konsepti."

Lue myös:

Vietnamissa eletään taifuunien reitillä – "Ilman sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä pientiloihin nojaava metsätalous ei voi olla myöskään ympäristöllisesti kestävää

Koronavirus kurittaa Vietnamin metsäyrityksiä – myöhästymissakkoja, peruuntuneita tilauksia, hakkuutkin hidastuvat