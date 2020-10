Fossiilitaloudesta luopuminen korostaa metsäbiotalouden asemaa

Ville-Petteri Määttä

Tapio alkaa selvittää metsäbiotalouden merkitystä sekä alueellisesti että koko valtakunnan tasolla.

Metsäbiotalouden merkitys kasvaa entisestään vähähiilisyyteen siirryttäessä. Siihen liittyen Suomen Metsäsäätiö on tilannut selvityksen metsäbiotalouden arvoketjuista.

”Metsäbiotalous on vankka tukijalka Suomelle ja sen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Suomi on edelläkävijä metsien kestävässä hyödyntämisessä ja meillä on kaikki mahdollisuudet jatkossakin lisätä metsäbiotalouden investointeja ja luoda uusia työpaikkoja”, sanoo toimitusjohtaja Erno Järvinen Suomen Metsäsäätiöstä.

Selvitys kokoaa päättäjille ja yrittäjille ajankohtaista tietoa biotalouden merkityksestä ja mahdollisuuksista sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.

”Uskon, että tämä selvitys herättää päättäjät huomaamaan metsäbiotalouden merkityksen ja tekemään päätöksiä, jotka edesauttavat liiketoiminnan kehittämistä”, jatkaa Järvinen.

Hankkeen toteuttaa Tapio.