Suomen Metsämuseo Lusto etsii jälleen toimitusjohtajaa

Petteri Kivimäki

Pekka Äänismaa ehti työskennellä Luston toimitusjohtajana reilut kolme vuotta.

Metsänhoitaja Pekka Äänismaa jättää toimitusjohtajan tehtävät Suomen Metsämuseo Lustossa tämän vuoden loppuun mennessä. Keski-Suomessa asuva Äänismaa siirtyy elinkeinopäälliköksi Suomen Metsäkeskukseen Jyväskylään 1.1.2021 alkaen.

Suomen Metsämuseosäätiön hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan haun.

Äänismaa on työskennellyt Lustossa syksystä 2017. Sinä aikana museota on uudistettu ja näyttely- ja tapahtumatoiminta on ollut vilkasta.

”Pekka Äänismaan johdolla uudistettiin Luston strategia, ja sen toteuttaminen on edennyt erinomaisesti. Luston ison uudistustyön ensimmäinen vaihe on toteutunut strategian mukaisesti, ja museolla on taloudellisesti aikaisempaa vahvempi asema”, toteaa Suomen Metsämuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Saarimaa tiedotteessa.

Museon kehittäminen jatkuu ydinnäyttelyuudistuksen ja museon ison peruskorjauksen merkeissä.

”Lustolla ja Saimaan alueella tulee aina olemaan minulle erityinen merkitys, ja toivon, että tulevan organisaationi myötä voimme jatkossa tehdä uudenlaista yhteistyötä”, Äänismaa sanoo.

