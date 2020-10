Mats Wikner rakensi retkeilijöille yksityisen parkkialueen, joka näyttäisi maksavan itsensä pian takaisin – "Pihaan ajajille voi sanoa, että menkää sinne"

Jarkko Sirkiä

Mats Wikner rakensi Kirkkonummelle Porkkalantien varteen perheensä ratsastusyrityksen maille yksityisen parkkipaikan. Lähellä sijaitseva luola houkuttelee retkeilijöitä.

Korona-aikana suomalaiset ovat innostuneet luontoretkeilystä ennennäkemättömällä tavalla.

Suosituimmilla retkikohteilla ruuhka aiheuttaa ongelmia paikallisille asukkaille ja pikkuteiden osakkaille.

Kirkkonummelaisen Mats Wiknerin perheen yrityksen mailla, vain parisataa metriä tilakeskuksesta sijaitsee Högbergetin luola. Erikoisen muotoinen kallioluola on ollut viime vuosina esillä lehtijutuissa ja sosiaalisessa mediassa.

"Kun kotimaan matkailu pamahti keväällä käsiin, huomattiin että autoja on ongelmaksi asti. Meillä on ratsastuskoulutoimintaa omassa pihassa, siellä on muutenkin omien asiakkaiden autoja. Vaaratilanteitakin on sattunut, kun autot ohittavat hevosia", Wikner kertoo.

Jotkut pysäköivät autonsa maastoon. Hevoset säikkyivät kohdatessaan kävelijöitä ratsastusreiteillä.

Retkeilijöiden Googlen karttapalveluun kirjoittamien arvostelujen mukaan palvelu ohjaa kulkemaan väärää reittiä luolalle hevostilan pihan kautta.

Ongelmia lievittääkseen Wikner rakensi merkityn reitin luolalle ja parkkipaikan neljälle autolle.

Paikalla on merkintä 5 euron pysäköintimaksusta, jonka voi maksaa tilisiirrolla tai Mobile Pay -sovelluksella.

Rakentaminen vaati elykeskukselta luvan tienhaaraa varten. Pysäköintialue sijaitsee julkisen Porkkalantien varrella.

Investointi oli melko huokea. Kaivinkone teki valmista jälkeä yhdessä päivässä.

"Ajoitimme rakentamisen suunnitelmallisesti samaan aikaan, kun paikallista maantietä uusittiin. Saimme asfalttimurskeen melkein ilmaiseksi."

Kirkkonummen kunta omistaa lähellä maata, jonne on kaavoitettu pysäköintipaikkoja. Wikner ei halunnut jäädä odottamaan kaavoitettujen paikkojen valmistumista, sillä autoruuhka oli akuutti. Oman alueen etu on sekin, että omistaja määrää.

"Tällä tavalla pystytään itse ohjaamaan alueen käyttöä. Voidaan laittaa lappu luukulle, jos tulee väärinkäyttöä."

Wiknerin mukaan kysyntää olisi useammallekin parkkipaikalle. Pienikin alue on silti lievittänyt haittoja.

"Meidän maille parkkeeraus on vähentynyt. Pihapiiriin tulee vähemmän liikennettä. Pihaan ajajille voi myös sanoa, että tuolla on parkkipaikka, menkää sinne."

Tulojakin kertyy, vaikka maksu on vapaaehtoinen eikä valvontaa ole.

"Juuri katsoin viikonlopun saldon. Ainakin 10 autoa oli maksanut, mielestäni se on ihan hyvin. Tällä hetkellä tuntuma on, että parkkialue maksaa itsensä takaisin."

Wiknerin mielestä retkeilyä yksityismailla voisi kaupallistaa enemmänkin. Hän on pohtinut asiaa naapurinsa kanssa.

"Pitäisi osata kertoa, että jokamiehenoikeus on, mutta kaikki ei kuulu siihen. Parkkimaksuun sisältyy sekin, että luolalle on kyltit. Samalla säästetään luontoa."

Vastaavalla periaatteella voisi rahoittaa laavun muinaishaudan äärelle tai jättää retkeilijöitä kiinnostavaa vanhaa metsää pystyyn.

Merkinnät ohjaavat luolaa etsivät kulkijat oikealle reitille. Aikaisemmin retkeilijöitä osui ratsastusreiteille.