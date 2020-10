Metsäinen piha parantaa tutkitusti lasten immuunijärjestelmää: "Kaupan päälle lapset saavat paremman motoriikan, keskittymiskyvyn ja hyvän luontosuhteen"

Jarno Mela

Luonnon kanssa kosketuksissa olevilla maaseudun lapsilla on kaupunkilaislapsiin verrattuna pienempi todennäköisyys sairastua immuunijärjestelmän häiriöistä johtuviin sairauksiin.

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa on pystytty ensi kertaa osoittamaan, kuinka päiväkotilasten immuunijärjestelmä paranee, kun lapset ovat kosketuksissa luontoon.

Tutkimuksessa päiväkotien pihoille lisättiin metsäpohjaista kasvustoa eli kunttaa, siirtonurmea ja istutuslaatikoita. Jo kuukaudessa havaittiin, että viisi kertaa viikossa toistuva viherkosketus monipuolisti päiväkotilasten ihon mikrobistoa. Muutokset näkyivät myös veriarvoissa.

Lisäksi tutkijat huomasivat, että viherpihan saaneiden lasten suolistomikrobisto samankaltaistui päivittäin metsässä vierailevien lasten suoliston mikrobiston kanssa.

”Nyt julkaistu päiväkodeissa tehty tutkimus on ensimmäinen, jossa näiltä sairauksilta suojaavia muutoksia tuli esiin, kun monimuotoista luontoa tuotiin kaupunkiympäristöön”, tutkimusta johtanut tutkija Aki Sinkkonen Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Kymmenissä vertailevissa tutkimuksissa on aikaisemmin todettu, että luonnon kanssa kosketuksissa olevilla maaseudun lapsilla on pienempi todennäköisyys sairastua immuunijärjestelmän häiriöistä johtuviin sairauksiin.

Luontokosketuksessa ihminen altistuu monipuoliselle mikrobikattaukselle, jolloin puolustusjärjestelmä aktivoituu.

Korkea hygieniataso, urbaani elämäntyyli ja riittämätön luontokosketus yksipuolistavat elimistön mikrobistoa, ja se lisää immuunijärjestelmän häiriöiden, kuten atopian, keliakian ja allergioiden riskiä.

Tampereen yliopistolta tutkimukseen osallistuivat virologian professori Heikki Hyödyn ja yhdyskuntasuunnittelun professori Juho Rajaniemen tutkimusryhmät.

”Tutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia, kun etsimme uusia mahdollisuuksia immuunisairauksien ehkäisyyn. Tähän tähtäävät jatkotutkimukset ovatkin jo käynnissä”, Hyöty toteaa.

Sinkkonen toivoo, että tutkimuksessa saadun tiedon pohjalta päiväkotien pihoja muutettaisiin viherpihoiksi. "Kaupan päälle lapset saavat paremman motoriikan, keskittymiskyvyn ja hyvän luontosuhteen."

Tutkijat suosittelevat viherpihamaata myös kerrostalojen pihoille. Lahoavaa lehtikasaa ei tarvitse heti siivota pois, ja pihaan voi rakentaa lahopuutarhan.

”Arki kannattaa muokata niin, että luontokosketus on mahdollista. Parasta on, jos oma piha mahdollistaa kuralätäkköleikkejä ja orgaanisen maan kaivamista. Lapsen voi viedä luontoon vaikka viisi kertaa viikossa, tällä on jo vaikutusta mikrobistoon", Sinkkonen sanoo tiedotteessa.

Jäykkäkouristusrokote on kuitenkin hyvä pitää voimassa.

Tutkimuksessa seurattiin kuukauden ajan 75:ttä 3–5 vuotiasta lasta kymmenessä päiväkodissa Lahdessa ja Tampereella.

Lue myös:

Tutkimus: lapsista tulee älykkäämpiä, jos heidän asuinympäristössään on luontoa

Metsäkylpy suojaisi allergioilta – tutkijat selvittävät, miten metsän hyvät ominaisuudet saataisiin sisätiloihin