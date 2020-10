Komatsu tuo markkinoille pienet ajokoneet – metsäkonekauppa on käynyt yllättävän hyvin ennätyksellisen viime vuoden jälkeen

"Asiakkaiden työllisyys on kohentunut, ja metsäteollisuuden investointihankkeet luovat asiakkaille uskoa siihen, että töitä on tarjolla tulevaisuudessakin”, Komatsu Forestin toimitusjohtaja Jari Nurminen sanoo.

”Tästä vuodesta on tulossa myynnillisesti yllättävän hyvä”, Komatsu Forestin markkinointijohtaja Timo Korhonen arvioi.

Komatsu Forest tuo markkinoille kolme pientä kuormatraktoria, jotka on tarkoitettu harvennussavotoille. Kyseessä ovat yhdeksän tonnin Komatsu 825TX, 11 tonnin 835TX sekä 12 tonnin Komatsu 845.

Osa vuoden 2021 uutuuksista esiteltiin Rovaniemeltä käynnistyneellä demokiertueella, joka kiertää Suomea 10 paikkakunnalla lokakuussa.

”Kaikissa malleissa on polttoainetaloudelliset Stage 5 päästömääräysten mukaiset Agco Power -moottorit”, Komatsu Forest Oy:n markkinointijohtaja Timo Korhonen kertoo.

Ominaista uusille kuormatraktoreille on muun muassa, että takatelin renkaat seuraavat etutelin renkaiden jälkiä, jolloin urapoikkeama on minimaalinen.

”Jäljelle jäävää puustoa vaurioitetaan vähemmän”, Korhonen selvittää.

Pienempien mallien etu- ja takarunko ovat yhtä pitkät, joten kuormatila on yhtä pitkä kuin normaalissa metsätraktorissa. Esillä olevat mallit on varustettu Metsätyön pehmeän maan teloilla, jotka auttavat työskentelyä turvemailla.

”Tämä tela on kantavuudeltaan vastaavan tyyppinen kuin kaivinkonelapputela, mutta siihen verrattuna symmetrinen.”

Komatsun uusien kuormatraktorien harvennuspankot kääntyvät viisi astetta sisäänpäin. Ominaisuudella on haluttu vähentää pankkojen osumia kasvuun jäävään puustoon kuorman keikkuessa maastossa.

”Kuluva vuosi on yllättävän hyvä myynnillisesti. Kaikkien merkkien arvioitu kokonaismyynti Suomessa on noin 500 konetta, mikä on noin 100 konetta pienempi määrä viime vuoteen verrattuna”, Korhonen sanoo.

Komatsu on Ponssen ja John Deeren jälkeen kolmanneksi suurin metsäkonemerkki Suomessa noin 20 prosentin markkinaosuudella. Komatsun metsäkoneet kootaan Uumajassa Ruotsissa, missä merkin markkinaosuus on korkeampi.

”Näkymät ovat kesän jälkeen positiiviset. Asiakkaiden työllisyys on kohentunut, ja metsäteollisuuden investointihankkeet luovat asiakkaille uskoa siihen, että töitä on tarjolla tulevaisuudessakin”, Komatsu Forestin toimitusjohtaja Jari Nurminen kertoo.

Komatsu Forestin liikevaihto Suomessa oli noin 80 miljoonaa euroa viime tilikaudella. Uusia Komatsuja rekisteröitiin viime vuonna noin 120 kappaletta.

