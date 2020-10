John Deere vähentää 65 työntekijää Joensuun metsäkonetehtaalla – koko konsernin tuotekehitysvastuuta siirretään Pohjois-Amerikasta Suomeen

Joensuussa työntekijöitä vähennetään, koska alan huippusuhdanne on ohi. Syksyllä piristynyt metsäkonekauppa ei riitä työllistämään kaikkia työntekijöitä, yhtiö perustelee.

Lari Lievonen

John Deeren metsäkonetehtaalla Joensuussa työskentelee noin 350 työntekijää. Työt loppuvat nyt 65 henkilöltä.

John Deere Forestry Oy:n yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.

Neuvottelujen lopputuloksena työt loppuvat Joensuun metsäkonetehtaalla 65 työntekijältä.

John Deere Forestryn toimitusjohtajan Timo Yläsen mukaan Joensuussa on lisätty työntekijöitä vuodesta 2013 lähtien noin 100 henkilöä.

"Meidän pysyvä kapasiteetti on noussut Joensuussa liian koreaksi. Se vastaa vuosien 2018–2019 huippusyklin tarvetta, ja siitä markkina on nyt vähän pehmennyt", Ylänen perustelee väen vähennystä.

Metsäkonekauppa on hänen mukaansa vilkastunut tänä syksynä, mutta se ei riitä työllistämään kaikkia 350 työntekijää Joensuun tehtaalla.

"Markkinatilanteessa on ollut selvää piristymistä syys–lokakuussa, mutta kuinka pysyvää se on, sitä on vaikea sanoa. Jos korona edelleen leviää, se voi vaikuttaa toimitusketjuihin ja asiakkaiden tilanteisiin ja koko metsäteollisuuteen", Ylänen sanoo.

Koko John Deere -konserni on lisäksi julkaissut konserninlaajuisen toimintamallin muutoksen, joka tuo organisaatio- ja tehtävämuutoksia myös Suomen organisaatioon.

Suomessa toimihenkilöiden työtehtäviä vähenee 17, mutta samalla kokonaan uusia tehtäviä aukeaa 15.

Yläsen mukaan uusia tehtäviä pyritään täyttämään talon sisältä, mutta kokonaan irtisanomisilta ei vältytä. Määrä selviää parin seuraavan viikon aikana.

"Positiivinen muutos on se, että jatkossa tuotekehitysvastuuta siirretään lisää Pohjois-Amerikasta Suomeen Tampereelle", hän sanoo.

John Deere Forestry Oy:n kotipaikka on Tampere, missä sijaitsee metsäkoneiden tuotekehityskeskus ja Euroopan markkinointikeskus. Yhtiö työllistää Suomessa noin 760 työntekijää.

John Deere -konsernin kaikki puutavaralajimenetelmän metsäkoneet valmistetaan Joensuussa.

Lue lisää:

John Deere Forestry aloittaa yt-neuvottelut, jotka vaikuttavat 190 henkilöön – edessä on sekä irtisanomisia että toimenkuvamuutoksia

Timo Ylänen ryhtyy johtamaan koko Deere&Companyn metsäkoneliiketoimintaa maailmanlaajuisesti – "Haasteellinen syksy edessä"