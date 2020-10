Käytetäänkö raakapuuta tulevina vuosina vähemmän kuin aiemmin? Näin MT:n lukijat vastasivat

Johannes Wiehn

Yli 40 prosenttia verkkokyselyn vastaajista uskoi, että raakapuun käytössä nähdään vielä ennätyksiä.

MT kysyi syyskuussa verkossa, uskovatko lukijat raakapuun käytön jäävän Suomessa 2020-luvulla huippu­vuosia pienemmäksi. Esimerkiksi vuonna 2006 ja 2018 puuta käytettiin reilusti yli 70 miljoonaa kuutiota.

Luottamus metsäteollisuuteen jakoi vastaajia, joista niukka enemmistö uskoi raakapuun käytön vähenevän.

”Kaksi sellutehdasinvestointia ei korvaa pysäytettäviä paperikoneita.”

”Painopaperin tuotannon lasku jo yksistään vähentää puunkäyttöä miljoonia kuutioita. Maailmantalouden kasvu on myös vähäistä pitkään, mikä sekään ei tue paluuta 2010-luvun loppu­vuosien tuotantoon ja hakkuisiin.”

”Olen ollut 30 vuotta alalla, ja koko ajan on käytännössä menty alaspäin. Suomi on hinnoitellut itsensä pois kansainvälisiltä markki­noilta. Kyllä ihminen tarvitsee riittävän toimeentulon, mutta 60 000 euroa vuodessa ei tarvitse kukaan. Lopputili on mielestäni aikamoinen palkanalennus.”

Vastaajista 43 prosenttia uskoi puunkäytön yltävän huippuvuosien kuutioihin tulevina vuosina.

”Viimeistään 2020-luvun puoli­välissä puunkäyttö nousee 80 miljoonan­ kuution vuositasolle uusien tehdasinvestointien myötä. Sellua jalostavalle teollisuudelle on kysyntää uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntäjänä. Puupohjaisten tuotteiden tuleva fokus lienee fossiilista korvaa­vissa ratkaisuissa pakkauksissa, liikennepolttoaineissa ja tekstiileissä sekä erikoiskäyttökohteissa kemian- ja lääketeollisuudessa.”

”Puuta tarvitaan paljon nykyään rakentamiseen. Puutalot ovat ekologisia ja kauniita. Kyllä paperiakin vielä tarvitaan moneen tilanteeseen.”

”Puusta tehdään muutakin kuin paperia. Kaikelle kestävästi tuotetulle biomassalle löytyy käyttöä.”

Verkkokyselyyn vastasi 1 600 lukijaa 7.–10.9.

Elli Paananen