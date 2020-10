Juha Marttila ennakoi uutta EU:n jättimäistä koronatukipakettia – "Suomi rikastuisi miljardeilla euroilla metsien kestävää käyttöä lisäämällä"

Petteri Kivimäki

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila lisäisi metsien käyttöä Suomessa.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ennustaa, että koronakriisin kurimuksessa rypevä EU tekee lähikuukausina vastaavan massiivisen elvytyspaketin kuin viime keväänä.

"Elokuinen 750 miljardin suuruinen ja jäsenmaiden takaama EU:n elvytyspaketti myytiin kertaluonteisena ratkaisuna. Uskon kuitenkin, että ensi vuoden alussa tehdään toistamiseen saman mittaluokan ratkaisu", Marttila sanoo.

MTK:n nokkamies suhtautuu varauksellisesti EU:n keskusjohtoisesti tekemiin elvytystoimiin.

"EU:lla on oma tehtävänsä eurooppalaisena yhteenliittymänä, mutta tarvitseeko sen lonkeroita levittää joka paikkaan?"

Marttila myös muistuttaa, että EU-maat ovat tehneet kansallisesti vielä suurempia koronaelvytystoimia.

Marttila arvelee, että koronavirusepidemian seurauksena lähivuodet ja -vuosikymmenet ovat Suomelle taloudellisesti haasteellisia.

"Kun ottaa huomioon, missä jamassa Suomen talous on, ei meillä kerta kaikkiaan ole varaa olla käyttämättä kestävän metsätalouden mahdollistamia hakkuutasoja. Suomi rikastuisi miljardeilla euroilla, kun metsien kestävää käyttöä lisättäisiin."

MTK-pomo peräänkuuluttaa Sanna Marinin (sd.) hallitukselta nykyistä selkeämpää tukea kotimaiselle metsäbiotaloudelle.

"MTK on joutunut muutamaan otteeseen sivaltamaan hallituksen suuntaan, että mikä mättää, kun hallitusohjelmassa ei mainita sanallakaan metsäbiotaloutta. Istuvan hallituksen on annettava signaali siitä, että Suomi on hyvä investointikohde metsäteollisuudelle nyt ja tulevaisuudessa."

Marttila myös peräänkuuluttaa konkreettisia poliittisia toimia biokaasun käytön sekä puurakentamisen vauhdittamiseksi.

MTK:n puheenjohtaja esitteli ajatuksiaan MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa Jyväskylässä tänään torstaina.