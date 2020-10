Aarre: Moni metsänomistaja pitää metsiään eräänlaisena pankkina – ”Kyllä minun pitää patistella metsänomistajia, että he uudistaisivat metsänsä jo 60-vuotiaana”

Metsä Maria Latokartano

Kun metsä on omistajalleen sijoituskohde, sitä tulee käsitellä niin, että sijoituksen tuotto on paras mahdollinen. Milloin metsä kannattaa uudistaa, kun tavoitteena on hyvä taloudellinen tuotto?