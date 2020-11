Metsä

Kannattaako raivaussahan kulunutta terää enää käyttää? Aarre kokeili, miten vanha terä uppoaa puuhun Metsä Risto Jussila Mitä enemmän raivaussahan terää viilaa, sitä useammin pitäisi harittaa. Mutta auttaako edes haritus, kun terän piikit ovat kovin lyhyet?

Risto Jussila

Jos terässä on halkeama, se on paras vaihtaa. Näin siksi, että ison palan irrottua äkkipysäys sahatessa on mahdollista. Nopea stoppi voi olla moottorille turhan raju.

Raivaussahan terälevyn hampaat sojottavat terälevyn reunassa vuorotellen eri suuntiin. Harituksen ansiosta terä leikkaa puuhun terälevyä paksumman sahausraon. Jos haritus unohtuu, terä ei mahdu pyörimään paksumman rungon sisässä väljästi ja puru tukkeuttaa rakoa. Tukkoinen sahausrako kuumentuu ja voi polttaa tummuutta terälevyyn ja runkoon. Kun terälevy tylsyy ja sitä viilataan, hampaat lyhenevät. Samalla pienenee hampaiden haritus. Mitä enemmän viilaa, sitä useammin pitäisi harittaa. Aarteen videolla Risto Jussila näyttää, miten terä haritetaan. Hän myös kokeilee sahata terällä, jonka piikit on viilattu hyvin lyhyiksi. Vieläkö sellainen terä puree puuta? Katso video Aarteen sivuilta. Aiheet raivaussahan terä Aarre haritus metsä metsätyövälineet raivaussaha terälevy