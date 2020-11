Vaatimaton petipaikka kelpaa metsäpalstalla – jopa taivasalla ollaan valmiita nukkumaan

Lukijat kertoivat, missä he yöpyvät, jos metsäpalsta sijaitsee kaukana eikä metsätöistä ehdi kotiin illaksi.

Hanna Koikkalainen

Moni vastaaja kertoi yöpyvänsä asuntovaunussa metsäpalstalla.

MT Metsä kysyi lokakuun verkko­kyselyssä lukijoilta, missä he yöpyvät, jos metsätila sijaitsee kaukana ja sinne on asiaa. Yli puolella vastaajista metsät sijaitsivat niin kaukana, että he joutuivat niiden vuoksi yöpymään muualla kuin kotona.

Majapaikkoina toimivat asuntovaunut, vuokramökit, laavut ja kesämökit. Myös sukulaisten nurkissa, riippukeinussa ja jopa peräkärryssä yövyttiin.

Yleisin yöpymispaikka oli tilalla sijaitseva kiinteistö, jota käytti 52 prosenttia muualla yöpyvistä. Asunto­vaunussa yöpyi 15 prosenttia ja hotellissa kahdeksan prosenttia. Vastaajista 25 prosenttia kertoi yöpyvänsä jossain muualla, kuten sukulaisten luona tai teltassa.

Näin metsänomistajat kertoivat nukkumapaikoistaan:

”Asuntovaunussa, joka on poistettu rekisteristä sekä tilan varastorakennuksessa. Rakennuslupia on vaikea saada mökeille pohjoiseen, vaikka tilan pinta-ala on 200 hehtaaria.”

”Metsätiloille, joissa teen metsätöitä, on rakennettu metsätyömökki. Sieltä käsin tehdään niin taimikonhoidot kuin harvennushakkuut. Kunto kasvaa, näkee kättensä työnjäljen ja ennen kaikkea työ tuntuu erityisen hyvältä ja mielekkäältä.”

”Teltasta seuraava on laittaa pikupin lavalle nukkumis- ja ruokailu­tila, teltassa voi nukkua keväällä ja syksyllä.”

Elli Paananen

”Kesäasuttava, 103-vuotias hirsitalo. Käytän sähköpattereita yhdessä kammarissa tarvittaessa. Voi pitää läpivuoden täysin kylmillään, ei piippuja.”

”Motelli on suht lähellä, tosin vaatimaton, siksi edullinen, ainakin korona-aikana.”

”Matkailuautossa. Kätevä silloin, kun ajokelpoinen tie kulkee läheltä. Aggrekaatti takaa sähkönsaannin joka tilanteessa.”

”Sauna, ulkohuusi ja mukava vuode riittävät. Sähköä ei tarvitse talvellakaan.”

”Kota keskellä metsätilaa. Lyhyet matkat eri kuvioille. Hyvä tehdä ruokaa ja yöpyä.”

"Tein vanhasta työmaakopista lämmitettävän mökin ja hilasin sen metsäpalstalle. Tarkenee yöpyä ja saa rauhalliset unet keskellä metsää. Myös talvella hyvä käydä evästämässä lämpimässä."

"Asuntovaunussa. Siellä saapi enenmän työnjälkeä aikaiseksi, kun on valoisaa ja lämmintän. Huiskii päivän töitä ja menee nukkuun aikaisin. Työmaa odottaa vieressä, kun aamu koittaa.

Moni kallisti pään omaan autoonsakin.

”Matkustus kustannukset niin suuret, että jostain on säästettävä.” "Illalla mukava istua nuotiolla ja paistella makkaraa. Kuunnella luonnon ääniä."

MT:n verkkokyselyyn vastasi 1 640 lukijaa 22.–27.10.2020.