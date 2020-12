Otson saneeraus etenee, toiminta kääntyi lokakuussa kannattavaksi

Pienvelkojen maksun jälkeen jäljellä on vielä yli 600 velkojaa, joilla on 9,5 miljoonan euron saatavat.

Kari Salonen

Otsolla on edelleen yli 600 velkojaa, joista suurimmat ovat Verohallinto, Ilmarinen ja Osuuspankki. Velkojien joukossa on edelleen myös koneyrittäjiä ja metsänomistajia.

Otso Metsäpalvelut Oy:n yrityssaneerausmenettely etenee. Yhtiön mukaan siihen liittyvä taloudellinen selvitys on nyt valmistunut.

"Yhtiön saneerausmenettely alkoi lokakuun alussa, minkä jälkeen prosessi on edennyt suunnitelmien mukaisesti", kertoo asianajaja Jussi Laakkonen, joka selvittää saneerausta.

"Yhtiön tervehtyminen edistyy tällä hetkellä hyvin ja on ollut ilahduttavaa nähdä, että toiminta saatiin jo lokakuussa kääntymään käyttökatteella mitattuna kannattavaksi", Laakkonen toteaa.

Laakkosen mukaan on hyvä, että rahan vuotaminen saatiin päättymään näin nopeasti.

"Sitä kautta yhtiö voi saavuttaa jälleen sen sidosryhmien luottamuksen, että työt saadaan jatkumaan eri liiketoiminta-alueilla normaalisti nyt ja jatkossa”, painottaa Laakkonen.

”En näe tällä hetkellä esteitä ohjelman laadinnalle. Jatkamme asiaan liittyviä selvityksiä yhdessä velkojatoimikunnan kanssa läpi prosessin, ja tavoitteenamme on noudattaa käräjäoikeuden antamaa määräaikaa ohjelman laadinnalle”, toteaa Laakkonen.

Varsinainen saneerausohjelma on jätettävä käräjäoikeuteen 2. helmikuuta mennessä.

Selvittäjän suostumuksella yhtiö on maksanut alle 1000 euron suuruiset pienvelat pois. Se keventää saneerausmenettelyn hallinnollista työkuormaa.

Yhtiöllä on edelleen yli 600 velkojaa, joiden saatavat ovat yhteensä noin 9,5 miljoonaa euroa. Velkojaryhmä supistuu vielä menettelyn kuluessa, kun sähkö- ja verkkoyhtiöt ovat vieneet päätökseen järjestelyt, joilla he tulevat omien asiakkaidensa sijaan yhtiön velkojiksi.

Päävelkojina ovat Verohallinto, eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä rahoituslaitoksista Osuuspankki ja Finnvera. Näiden lisäksi velkojat koostuvat yhtiön sidosryhmistä, joihin kuuluu niin aliurakoitsijoina toimivia koneyrittäjiä kuin yksityishenkilöitä.

Yhtiön varat ovat noin 4,5 miljoonaa euroa.

Yhtiöön on tekeillä erityistilintarkastus, jolla selvitetään, että velkojia on kohdeltu yhdenvertaisesti ja hallintoa on hoidettu osakeyhtiölain mukaisesti. Erityistilintarkastuksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Otson ongelmat pohjautuvat vuonna 2016 tehdyn yrityskaupan yhteydessä Otsolle siirtyneisiin projekteihin, jotka oli sovittu tehtäväksi omakustannehinnoin.

Nämä yli 3000 projektia on nyt saatu tehdyksi ja tätä kautta käynnissä olevat projektit ovat tuottorakenteeltaan jo kannattavia.

”Yksityisellä sektorilla on vaikea pärjätä, jos liiketoiminnasta ei synny riittävää katetta”, toteaa Otson toimitusjohtaja Jyrki Pihlava.