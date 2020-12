Stora Enson Oulun tehdastyömaalta löytyi 40 koronatartuntaa lisää, seulonnat jatkuvat

Kai Tirkkonen

Stora Enson tehtaalla Oulussa havaittiin koronavirustartuntoja marraskuussa. Uusien tartuntojen määrä on laskussa, mutta työntekijöiden testausta jatketaan edelleen.

Stora Enso testasi toistamiseen yli 1 850 oireetonta, Oulun kartonkitehtaalla työskentelevää henkilöä Covid-19-viruksen varalta.

Uusia tartuntoja havaittiin 40. Joukossa ei ole Stora Enson omia työntekijöitä. Oulun tehtaalla työskentelee tilapäisesti paljon ulkopuolista työvoimaa, koska siellä muunnetaan paperikonetta kartongin tuotantoon.

Testauskierroksen taustalla on marraskuun lopulla havaittu 150 koronatartunnan ryväs.

Uusien tartuntojen määrä on laskusuunnassa. Stora Enson mukaan testausta jatketaan ja turvatoimia on kiristetty. Tehtaalle on lisätty esimerkiksi valvojia, jotka varmistavat että turvallisuusohjeita noudatetaan.

Jouluun mennessä tehtaan työntekijämäärä vähenee noin 800 työntekijään.