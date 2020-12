Metsänomistaja Kari Koivukangas hakkaa metsissään satoja motteja myyntipuuta vuosittain – ”Eihän tämä vielä mikään elinkeino ole”

Koivukangas laskee viettävänsä vuosittain 80–100 päivää oman metsän töissä. Hän ryhtyi metsätöihin 13 vuotta sitten, ja sen jälkeen osaamista on karttunut jo pelkästään työhön tarttumalla.

Kari Lindholm

”Moottorikelkka on pätevä ja nopea kuormajuhta lumikeleillä”, toteaa runkoja välilanssiin juontava Koivukangas.

Tervalle tuoksuva nuotio antaa valoa joulukuun kaamokseen Pudasjärvellä. Keitinpuussa roikkuva nokipannu suhahtaa sen merkiksi, että sisään sullottu jäinen lumi on muuttunut kiehuvaksi vedeksi.

Tulen lämmöstä nautiskelee harvennuspalstallaan tänään jo neljä tankillista sahannut metsänomistaja Kari Koivukangas, 34.

”Kyllä itse tehty metsätyö kannattaa, vaikka monet metsäalan toimijat katsovat omatoimisuutta kieroon”, Koivukangas myhäilee. ”Eikä se hankintahakkuu vaikeaakaan ole, jos ei peukalo ole juurtunut keskelle kämmentä.”

Mies tarkkailee tikun nokassa mustuvia makkaroita samalla kun viilailee moottorisahan puruhampaita parempaan iskuun iltapäivän urakointia varten. Eväät syödään rivakasti, sillä pohjoisen päivä on lyhyt.

Oulussa asuva rakennusinsinööri omistaa Pudasjärvellä 120 hehtaaria maata, josta metsämaata on 100 hehtaaria ja kitu- ja joutomaata 20 hehtaaria. Lähes sata hehtaaria niistä Koivukangas on ostanut neljän viime vuoden aikana. Ensimmäisen metsäpalstansa hän sai vuonna 2015 sukupolvenvaihdoksessa. Metsistä valtaosa on nuorta ja varttunutta kasvatusmetsikköä, joten harvennettavaa riittää.

Metsätöihin mies ryhtyi 13 vuotta sitten, ja sen jälkeen osaamista on karttunut jo pelkästään työhön tarttumalla. Sopivan harvennustiheyden oppii ajan myötä, ja sen voi tarkistaa mittaamalla.

Ahkera metsänomistaja laskee viettävänsä vuosittain 80–100 päivää oman metsän töissä, istutuksessa, taimikonhoidossa ja harvennussavotalla. Neljässä vuodessa Koivukangas laskee käsitelleensä yhdessä isänsä kanssa noin 2 500 kiintokuutiota pelkällä moottorisahalla.

”Eihän tämä vielä mikään elinkeino ole, harrastus enemmänkin, mutta sijoitus tulevaisuuteen. Tarkoituksena on saada rahaa säästöön eläkepäiviksi.”

