Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi metsäalan osaajia yli 210 000 eurolla

Pentti Vänskä

Einari Vidgrénin Säätiö haluaa kehittää koneelliseen puunkorjuuseen liittyvän yrittäjyyden tunnettuutta ja lisätä alan kiinnostavuutta työllistäjänä erityisesti nuorten keskuudessa.

Ponssen perustajan nimeä kantava Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi ansioituneita metsäalan osaajia 212 300 eurolla.

Säätiön päähuomionosoitukset eli Einarin Palkinnot myönnettiin tänä vuonna Kimmo Kulojärvi Oy:lle Kemijärvellä ja Metsäkone Pirinen Oy:lle Siikajoen Paavolassa. 20 000 euron palkinto on tunnustus pitkäjänteisestä ja ammattitaitoisesta yrittäjyydestä metsäkonealalla.

Elämäntyöpalkinnot osoitettiin Olavi Kauhaselle, Pekka Poikolaiselle ja Mikko Rysälle. Ne ovat suuruudeltaan 10 000 euroa.

"Säätiön palkitsemiset ovat vuoden kohokohtia, vaikka palkitsemistilaisuus jouduttiin siirtämään ensi vuodelle. On ollut hienoa lukea metsäyhtiöiden, sahojen, metsänomistajien ja korjuuyrittäjien hakemuksia, joissa he ovat hakeneet tunnustuksia puunkorjuualan asiantuntijoille kiitoksena tunnollisesta työstä ja laadukkaasta työn jäljestä. Metsä- ja puunkorjuunalalla on Suomessa valtava määrä korkealaatuista osaamista, josta voimme olla ylpeitä", toteaa Einari Vidgrénin Säätiön puheenjohtaja Juha Vidgrén.

Säätiö jakoi lisäksi 8 tunnustuspalkintoa ja palkitsi 39 ansioitunutta metsäkoneenkuljettajaa 1 500 euron stipendillä ja 33 puunkorjuualalle valmistunutta opiskelijaa 600 euron stipendillä.

Einarin Tunnustuspalkinnoilla säätiö palkitsee vuosittain koneelliseen puunkorjuuseen liittyviä tutkimus- ja tuotekehitystahoja, alan koulutuksen kehittäjiä sekä alan tunnettuutta ja arvostusta nostaneita tahoja. Tänä vuonna painottui metsäalan näkyvyyden ja tarinoiden edistäminen.

Miehen työ -valokuvakirja palkittiin 20 000 eurolla ja Suomen 4H-liiton Taimiteko-kampanja 10 000 eurolla.

Lisäksi 4 000 euron palkinnon sai Maaseutuammattiin ry. 6 000 euron palkinnot saivat Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jari Ala-Ilomäki, Koneyrittäjät ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Austria Training Center, Forest Resources Associationin läntisen alueen päällikkö Vickie Swanton sekä Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja Juha Kaihlanen. Hän aikoo lahjoittaa palkintorahat maaseutukunnan urheiluseuran lasten ja nuorten liikuntatoimintaan.

