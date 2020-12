Kestääkö puu avaruudessa? Japanilainen metsäyhtiö ja yliopisto aikovat laukaista puusta tehdyn satelliitin

Sumitomo Forestry

Puisessa satelliitissa mittalaitteita voidaan sijoittaa rakenteiden sisään.

Kioton yliopisto ja metsäyhtiö Sumitomo Forestry ovat sopineet kehittävänsä yhteistyössä avaruudessa käytettäviä puurakenteita ja puurakenteisen satelliitin.

Sumitomon tiedotteen mukaan tavoitteena on laukaista LignoSat -puusatelliitti avaruuteen vuonna 2023. Satelliitin tarkoitus on palvella perustutkimusta ja osoittaa puurakenteiden käyttökelpoisuus avaruudessa. Myös puun kasvua painottomissa oloissa on tarkoitus tutkia.

Puulla olisi useita etuja satelliitin materiaalina. Kun puusatelliitti aikanaan palaa avaruudesta maan ilmakehään, sen palamisesta ei jää haitallisia aineita eikä vaaraa aiheuttavaa, maahan putoavaa jätettä.

Puu päästää sähkömagneettisen säteilyn lävitseen. Erilaiset mittalaitteet voidaan sijoittaa puisen kotelon sisälle, mikä mahdollistaa yksinkertaiset rakenteet.

Kioton yliopistolla tutkimushanketta vetää entinen astronautti, professori Takao Doi.

Tutkimus palvelee Sumitomon mukaan myös maanpäällistä puurakentamista, sillä satelliitti vaatii rajuja olosuhteita kestäviä ratkaisuja. Yhtiö on aikaisemmin kertonut aikeesta rakentaa puinen, 350-kerroksinen pilvenpiirtäjä vuoteen 2041 mennessä.