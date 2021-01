Kun puuseppä tarvitsee saarnea, tammea tai abachia, sitä on oltava valmiina maahantuontiyrityksen varastossa

Kari Salonen

Thermo Royal -kauppanimellä myytävä puu on lämpökäsiteltyä abachia, Jarmo Aalto ja Martti Suninen kertovat. Marron Woodin edustussauna on verhoiltu sillä.

"Tuo kontti on abachia Norsunluurannikolta", Martti Suninen viittoo pihaan ajaneen rekka-auton suuntaan.

Marron Wood on Sunisen perustama yritys, joka tuo sahatavaraa ja puulevyjä Suomeen ja myy niitä eteenpäin.

Trooppinen abachi on yrityksen liiketoiminnassa vain sivujuonne, jonka rooli tosin on kasvamassa.

Toistaiseksi valtaosa liikevaihdosta tulee lehtipuusahatavarasta, varsinkin tammesta, saarnesta ja koivusta. Niitä puusepät ja suuret höyläämöt käyvät noutamassa lahtelaiselta varastolta. Tarvittaessa Marron Wood höylää sahatavaran valmiiksi.

"Meillä on valtavat varastot, joissa on puuta parin miljoonan euron arvosta. Asiakkailla on tiukat aikataulut. Tavara pitää pystyä toimittamaan heti, tai menetämme kaupat", toimitusjohtaja Juha Suninen kertoo.

Jos jotain tuotetta ei ole valmiina, toimitusaika venyy heti kahdeksi tai kolmeksi kuukaudeksi. Puu ei kulje mantereelta toiselle tai edes Euroopan poikki hetkessä.

Kari Salonen

Varastohallista löytyy muun muassa douglaskuusilankkuja.

Siispä ennakointi on kaiken perusta. Usein asiat kannattaa tehdä toisin kuin järkevältä tuntuisi.

"Kun järki sanoo, että laske ostoja, niin kaikki muut tekevät niin. Silloin ostoja pitää nimenomaan kasvattaa", Martti Suninen pohdiskelee.

Tänä vuonna Marron Wood on täyttänyt varastojaan, eikä peliliike tunnu lainkaan hassummalta.

Presidentti Donald Trumpin kauppapolitiikka on johtanut siihen, että Yhdysvalloissa on lopetettu sahoja. Kun myös korona on pysäyttänyt tuotantoa tilapäisesti myös Euroopassa, parasta laatua olevan tammisahatavaran ja -levyjen saatavuus on heikentynyt ja hinnat nousseet.

Martti Sunisen mukaan myös uskollisuudella on iso merkitys, kun tavarasta tulee pulaa. Se, että hän vuonna 1996 – työskennellessään vielä Starckjohannilla – ajoi pennsylvanialaisen sahan pihaan, totesi sahatavaran laadultaan ensiluokkaiseksi ja solmi sopimuksen, helpottaa Marron Woodin toimintaa tänäkin päivänä.

Virallisesti Martti Suninen on jo eläkkeellä, mutta hän pyörähtää työpaikalla päivittäin ja tekee kauppamatkoja ulkomaille. Samalla hiljainen tieto yrityksen toiminnasta siirtyy jatkajalle, omalle pojalle Juha Suniselle.

Marron Woodille taloudellisesti merkittävimmät puulajit ovat saarni, tammi ja koivu.

Saarni tuodaan pääosin Ranskan Jura-vuoristosta. Määrämittaan sahattua saarnea saapuu varastolle 25 rekkakuormallista vuodessa. Tammi taas laivataan Pohjois-Amerikan itäosista Appalakkien vuoristosta. Sen tuonti on parhaimmillaan yltänyt sataan merikonttiin vuodessa. Yhteen rekkakuormaan mahtuu 34 kuutiometriä sahatavaraa, konttiin noin 27.

Koivun Marron Wood hankkii Baltiasta. Kotimaassa ei ole isoja koivusahoja viitasaarelaista Haka-Woodia lukuun ottamatta. Hyvälaatuinen, paksu koivutukki päätyy täällä vaneriteollisuudelle, joka pystyy maksamaan siitä sahoja enemmän.

Baltian sahojen koivulle riittää ottajia.

"Koivun hankinta on ihan tuuripeliä. Voi mennä kaksi tai kolme kuukautta, että emme pysty ostamaan kuormaakaan. Sitten kun saatavuus ja laatu ovat kohdallaan, ostamme kymmenen rekallista kerralla", myyntipäällikkö Jarmo Aalto toteaa.

Näiden kolmen pääartikkelin lisäksi Marron Woodin varastolta löytyy pariakymmentä muuta puulajia sekä sahatavaran että erilaisten levyjen muodossa.

Kari Salonen

Marron Woodilla on pieni höyläämö, jotta puusepät saavat tarvitsemansa tuotteet sopiviin mittoihin työstettyinä, Juha Suninen kertoo. Vankkatekoinen 1950-luvun vannesaha on tarkoitus ottaa pian käyttöön.

Mutta takaisin länsiafrikkalaiseen abachiin, jonka merkitys on kasvamassa.

Abachi on vaalea puulaji, josta vielä 1990-luvulla tehtiin pääosa suomalaisista saunanlauteista. Sittemmin trooppisen puun kysyntä on vähentynyt radikaalisti – siitä huolimatta, että puu olisi vastuullisesti tuotettua ja sertifioitua.

Marron Woodin toimintaa muutos ei ole seisauttanut. Nyt puutavara kulkee yrityksen kautta muun muassa Venäjälle, Baltiaan ja muihin entisen Neuvostoliiton alueen maihin. Vain viitisen prosenttia jää Suomeen.

Suniset esittelevät norsunluurannikkolaiselta sahalta otettua kuvaa, jossa he seisovat läpimitaltaan yli metrin mittaisten puunrunkojen vieressä. Abachit olivat kuitenkin vasta parikymmenvuotiaita, he sanovat.

Marron Wood sahaa abachista jopa 300 millimetriä leveää paneelia. Tummanruskeaksi ja kosteudenkestäväksi lämpökäsitelty abachi kiinnostaa suomalaisiakin.

Toistaiseksi lämpökäsittely on tilattu alihankintana toiselta kotimaiselta yritykseltä. Ensi vuonna Marron Wood kuitenkin aloittaa tuotannon Loviisassa Strömforsin ruukin alueella.

Lämpökäsitelty abachi tunnetaan kauppanimellä Thermo Royal. Sen myymisestä Marron Woodilla on tuore, lupaava sopimus ison jälleenmyyntiketjun kanssa.

"Olen varma, että volyymi kolminkertaistuu sen myötä", Juha Suninen sanoo.

Kari Salonen

Marron Woodin pihaan saapuu autokuormia tasaisena virtana. Tämä kontillinen on täynnä abachisahatavaraa Norsunluurannikolta.

Marron Wood Oy