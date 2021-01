Sydänpuun lahonkestävyysominaisuudet unohtuivat – Tutkijoiden menetelmä voisi tehdä sydänpuusta oman puutavaralajin

Markku Vuorikari

Sydänpuuta alkaa kehittyä, kun puu lähestyy 20 vuoden ikää. Männyn sydänpuussa on paljon uuteaineita, jotka suojaavat puuta lahoamiselta.

Varttuneiden mäntyrunkojen sisällä piilee tummaa, lahonkestävää sydänpuuta, jonka ominaisuuksia voitaisiin tutkijoiden mukaan hyödyntää paremmin. Sydänpuuta syntyy puun ytimeen, kun mantopuu alkaa kuolla ja siihen kertyy luontaisia lahonsuoja-­aineita. Sydänpuun osuus kasvaa rungossa vuosi vuodelta, kun puu järeytyy.

Sydänpuu ei sinisty eikä homehdu, kuten puun vedenkuljetuksesta huolehtiva mantopuu. Lopputuotteessa hyvä sään- ja lahonkestävyys pidentävät puutuotteen käyttöikää sekä aikaa, jonka tuotteeseen sitoutunut hiili on poissa ilmakehästä, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Anni Harju.

”Sydänpuuta on perinteisesti käytetty kestävyyttä vaativissa olosuhteissa. Se sisältää runsaasti uuteaineita: hartsihappoja ja stilbeenejä. Hartsien ansiosta sydänpuu ei ime vettä herkästi ja on siksi melko muotopysyvää, mikä on hyvä ominaisuus esimerkiksi ikkuna- ja ovipuitteissa.”

Sydänpuun ominaisuuksia ei Harjun mielestä tunneta hyvin eikä markkinoilta löydy männyn sydänpuuta sahatavaralajina. Puutavaraliikkeiden sydänpuulankut ovat lisäksi laadultaan epätasaisia, sillä puuyksilöiden lahonkesto-ominaisuuksissa on eroa, mitä ei silmämääräisesti voi havaita.

Jotta sydänpuutavaraa voisi markkinoida lahonkestävänä, raaka-aineesta pitäisi pystyä karsimaan heikkolaatuinen aines.

Ongelmaan avuksi tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, jossa optisen mittalaitteen UV-säteet pystyvät erottamaan runsaasti stilbeenejä sisältävän puun. Jos puussa on paljon stilbeenejä, se on yleensä paremmin lahonkestävää, Harju selittää.

Laitteen prototyyppi mittaa puun ominaisuuksia kairanäytteistä, mutta sen hyödyntäminen teollisessa käytössä sydänpuutavaran lajittelussa vaatii vielä kehitystyötä. ”Sydänpuun käytön lisäämisen kannalta ongelma vain on, ettei sydänpuutavaraa ole tarjolla missään. Pieniltä sahoilta voi saada sydänpuutavaraa, mutta se ei ole laatulajiteltua kemiallisessa mielessä.”