Haluaisitko suojella metsääsi? Tällaisia eri suojeluvaihtoehtoja yksityismetsänomistajalle on tarjolla

Metso-metsiensuojeluohjelman kautta on perustettu yli 73 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita vuodesta 2008 lähtien.

Elli Paananen

Metsien vapaaehtoinen Metso-suojelu on ollut mahdollista vuodesta 2008 lähtien.

Metsänomistajat ovat voineet suojella metsiään vapaaehtoisesti Metso-metsiensuojeluohjelman kautta vuodesta 2008 lähtien. Luonnonsuojelualueita on perustettu yli 73 000 hehtaaria. Kymmenen vuoden määräaikaisia ympäristötukisopimuksia on tehty 43 000 hehtaarin alalle.

"Kysyntää ja kohteita suojelulle on, ja metsänomistajat ottavat hyvin yhteyttä meihin päin", sanoo Suomen metsäkeskuksen luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen.

Toisaalta tieto ei tavoita kaikkia. "Metsänomistajat eivät aina tiedosta, että heillä on suojeluarvoltaan sopivaa metsää ja että suojelu voi olla myös yksi tulonlähde."

Sopivia kohteita ovat metsät, joissa on paljon lahopuuta, metsänkäsittelystä on kulunut aikaa ja puusto on vaihtelevan kokoista. Järeät lehtipuut ja etenkin haapa lisäävät monimuotoisuutta.

Eniten korvausta saa pysyvän suojelualueen perustamisesta tai metsän myynnistä suojeluun. Metsäkeskuksen laatimien määräaikaisten sopimusten kautta myös pienet kohteet, joita ely-keskus ei kelpuuta, on mahdollista suojella.

"Pienilläkin alueilla on merkitystä suojelulle, etenkin jos ne esimerkiksi kytkeytyvät laajemmiksi suojeluverkostoiksi. Joskus ensin solmitaan määräaikainen suojelusopimus, jonka aikana päätös pysyvän suojelualueen perustamiseen kypsyy", Raatikainen sanoo.