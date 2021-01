Ilkka-Pohjalainen: Tuomarniemen metsäkoulussa joukkoaltistuminen koronavirukselle

Virukselle on altistunut 20 henkilöä.

Ähtärissä sijaitsevalla oppilaitoksella on todettu 20 henkilön altistuneen viime viikolla koronavirusta kantavalle henkilölle, kertoo Ilkka-Pohjalainen.

Kyseessä on Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Sedun Tuomarniementien toimipaikka, jossa annetaan metsäalan koulutusta.

Sekä opettajia että oppilaita on altistunut. Kaikkiin on otettu tiistain aikana yhteyttä ja he ovat karanteenissa.

Samassa kiinteistössä metsäoppilaitoksen kanssa toimii väistötiloissa myös Ähtärin lukio.

Lukiolaiset jatkavat opiskeluaan kuten ennenkin samoin kuin muut, jotka eivät ole altistuneet koronalle.