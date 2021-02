Honkarakenteen osake ampaisi nousuun – yhtiö korotti aiempaa arviotaan viime vuoden tuloksesta

"Syynä ennakoitua parempaan kehitykseen on loppuvuoden arvioitua suurempi volyymi sekä Venäjän viennin kasvu", Honkarakenne kertoo.

Sami Karppinen

Honkarakenteen liikevaihto kasvoi viime vuonna edellisvuotta suuremmaksi.

Hirsitalovalmistaja Honkarakenteen osake ampaisi nousuun tänään keskiviikkona, kun yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen.

Honkarakenne arvioi, että vuonna 2020 liikevaihto on korkeampi ja oikaistu tulos ennen veroja on samaa tasoa kuin edellisvuonna. Syynä ennakoitua parempaan kehitykseen on loppuvuoden arvioitua suurempi volyymi sekä Venäjän viennin kasvu.

Aiemmin yhtiö arvioi, että vuonna 2020 liikevaihto on samaa tasoa kuin vuotta aikaisemmin ja oikaistu tulos ennen veroja jää edellisvuodesta.

Honkarakenteen B-osakkeen hinta Helsingin pörssissä oli noussut tänään iltapäivällä yli 12 prosenttia tiistai-illan päätöskurssista.