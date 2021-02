Viime talvena jääneitä leimikoita on nyt päästy korjaamaan

Markku Pulkkinen

Valtra 6350 varustettuna Keslan kuormaimella ja metsäperäkärryllä on monikäyttöinen yhdistelmä energia- ja kuitupuun korjuuseen sekä pihapuiden kaatoon.

Tammikuun pakkaset tulivat Etelä-Suomeen kreivin aikaan. Vuonna 2019 perustetun Pohjois-Tammelan Konetyön osakkaat Tuomas Pietilä ja Jaakko Mäkelä hymyilevät kilpaa valkoisena loistavan hangen kanssa.

"Siirrymme heti tänään kovan maan hakkuilta pehmeämmälle kuusikon ensiharvennukselle, joka jäi viime talvena kesken", Mäkelä kertoo.

Tammelan metsäkoneyrittäjät ovat tähän saakka tehneet kasvatushakkuita pääosin omissa metsissään, mutta myyvät nyt palveluitaan myös muille harvennuksia kaipaaville metsänomistajille. Metsäyhtiöille he eivät töitään tee.

Haastatteluhetkellä yhtiön koneet kehräsivät 20 hehtaarin ensiharvennuksella perikunnan metsässä Tammelan Teurolla. Naapuripalstalla on Pietilän omaa metsää. Metsät ovat ajallaan harvennetut ja muutenkin hyvin hoidetut.

Pietilä on kasvattanut määrätietoisesti metsäpinta-alaansa ja metsäpalvelutarjontaansa vuonna 2008 tapahtuneen maatilan sukupolvenvaihdoksen jälkeen.

Nyt metsää on noin 230 hehtaaria ja peltoa 80 hehtaaria.

Mäkeläkin leventää Koijärvellä sijaitsevan emolehmätilansa leipää metsätaloudella. Kaverukset päättivät perustaa koneurakointiosakeyhtiön, jotta voivat tarjota korjuutyötä myös muille metsänomistajille.

Yrityksen konekalusto on tarkkaan harkitun tehokasta. Mäkelä hankki Timberjack-kuormatraktorin kymmenisen vuotta sitten. Koneella on ikää jo 35 vuotta, mutta se täyttää retrokuosistaan huolimatta tehtävänsä hyvin.

Pietilä kuljettaa energia- ja kuitupuuta 12 vuotta vanhalla Valtra 6350 -traktorilla.

"Tämä malli sopii luonnostaan metsäajoon. Pohjaratkaisu runkotankkeineen ja panssareineen on hyvä. Kone on sopivan kapea ahtaisiin paikkoihin. Tämä oli viimeisiä myynnissä olleita 6 000-sarjan Valtroja. Penkkikin on ollut kääntyvä alusta asti, joten työasento on hyvä", Pietilä kuvailee.

Harmaaseen Valtraan on kertynyt 11 000 tuntia eikä isoja vikoja ole ilmaantunut.

Valtran perään hankittiin viime vuonna Keslan 144 ND -metsäperäkärry ja 314T-kuormain.

Kuormain on kiinnitetty traktoriin järeällä Jaken runkosovittimella, mikä tekee mahdolliseksi käyttää traktori-kuormainyhdistelmää monipuolisesti.

Kärryn voi jättää kyydistä pois, jolloin työ nopeutuu esimerkiksi energiakouraa käytettäessä. Kuormaimella on käyttöä myös maatalouden töissä, Pietilä kertoo.

Hän luettelee uuden metsäperäkärryn hyviksi puoliksi napavedon takapyörissä ja jarrut etupyörissä. Kärryn aisa kääntyy, jolloin yhdistelmä kulkee notkeasti metsässä. Kuormain-kärry-yhdistelmä maksoi noin 80 000 euroa ilman arvonlisäveroja.

Pietilä tarvitsee traktorikorjuukalustoa senkin vuoksi, että hän käy kaatamassa myös tonttipuita. Kevyehkö yhdistelmä ei murjo talojen pihoja.

Penkin kyynärnojiin kiinnitetyt, sähköohjatut minivivut tulivat kuormaimen mukana. Työskentelyasento on hyvä eikä rasita selkää. 8,7 metriin ulottuvan Kesla-kuormaimen hyvänä puolena Pietilä pitää vahvan rakenteen lisäksi hydrauliikkaletkujen sijoittamisen puomin rakenteiden suojiin.

"Puomiin kiinnitetty, radio-ohjattu vinssi on hyvä apu pihapuiden kaadoissa. Silloin pärjää yksinkin."

"Kuormaimeen kiinnitettävässä Naarvan energiakourassa on myös radio-ohjaus, mikä vähentää sähkövikoja. Puomissa olevat työvalot lisäävät työmukavuutta", Pietilä sanoo.

Keslan hyviin puoliin Pietilä lukee myös hyvän jälkimarkkinoinnin. Apua on tarvittaessa saanut ja parannusehdotuksia laitteisiin on kuunneltu.

Markku Pulkkinen

Jaakko Mäkelä (vas.) ja Tuomas Pietilä tarjoavat Lounais-Hämeessä metsäkonepalveluita harvennuksille. Takana näkyy huutokaupasta hankittu Timberjack-harvesteri vuodelta 2002.

Metsäkoneurakoijat hankkivat pian yhtiön perustamisen jälkeen käytetyn Timberjack 1070 -harvesterin. Se löytyi Nurmeksen metsätyökoulun huutokaupasta. 8 000 tuntia ajettu Timberjack on 14 000 kilon painollaan keskikoon monitoimikone.

"Kun kyseessä on koulun kone, on se ainakin hyvin huollettu, varmaan vähän ylihuollettukin", Mäkelä arvioi.

Mäkelä ja Pietilä ovat tyytyväisiä, että energiapuun arvo on noussut. Tien varteen ajetusta energiarangasta saa 32–33 euroa kuutiolta, saman kuin kuitupuusta. Energiapuulla on Lounais-Hämeessä kysyntää turpeen korvaajana. Haketta yrittäjät käyttävät omilla maatiloillaankin.

Korjuutyön hinnan yrittäjät määrittelevät kohteittain. Energia- ja kuitupuun korjuun ja tien varteen ajamisen kuutiotaksa on 15 eurosta ylöspäin.

Markku Pulkkinen

Kyynärnojiin kiinnitetyt sähköohjatut minivivut ja kääntyvä penkki tekevät työskentelyasennosta miellyttävän.