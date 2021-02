Rautakaupoissa valmistaudutaan jo uuden koronakevään rynnistykseen – puu käy kaupaksi, kun kotien remonttibuumille ei näy loppua

Kari Salonen

Puutavara on käynyt viime keväästä asti sutjakkaasti kaupaksi, kun suomalaiset ovat innostuneet rakentamaan.

Kun on pakko pysytellä kotona tai mökillä, ihmiset ovat innostuneet parantelemaan kotiympäristöään yhä viihtyisämmäksi. Ilmiö on näkynyt vilkkaana kysyntänä rautakaupoissa, ja kauppiaiden suurena päänvaivana on ollut rakentamiseen ja remontoimiseen tarvittavan tavaran riittävyys.

"Uskon, että remonttibuumi jatkuu ja suomalaisilla riittää rakennettavaa", arvioi Keskon rakentamisen ja puutavaran tuotelinjajohtaja Jaakko-Pekka Vehmas.

"Uudisrakennuskohteissa ja isoissa projekteissa on ollut viime aikoina vähän hiljaisempaa, mutta paikallisen korjausrakentamisen tilanne säilyy hyvänä."

Rautakaupoissa valmistaudutaan jo asiakkaiden uuteen kevätrynnistykseen.

"Yritetään järjestää niin, että tavaraa riittää. Logistisista syistä voi pieniä puutteita olla, mutta olemme varautuneet kevääseen jo tavanomaista aikaisemmin ja tehneet ennakko-ostoja."

Rakennustarvikkeiden kaupassa on Vehmaksen mukaan se onni, että tuotteet, esimerkiksi puutavara, ovat K-Raudoissa kotimaisia ja saatavuus on hyvä. Tuontitavarassa, esimerkiksi hengityssuojaimissa, oli viime keväänä ongelmia, kun maat sulkivat rajojaan.

Sahatavaran kova kansainvälinen kysyntä on pantu alalla merkille.

"Hinnat ovat olleet nousussa, kun Euroopassa ja Yhdysvalloissa on ollut kova kysyntäbuusti. On hyvin vaikea sanoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Paineita hinnannousuun voi tulla."

Viime vuoden hittituote puutavarakaupassa oli terassilauta.

"Suomalaiset ovat rakentaneet nyt itse, kun matkoille ei ole päässyt. Terasseja on aika helppo itse rakentaa ja myös neuvontaa ja opastusta on kysytty aiempaa enemmän. Meille on ylipäänsä tullut paljon uusia asiakkaita."

Monissa muissa maissa korona on vaikeuttanut rautakauppojen toimintaa, mutta Suomessa on Vehmaksen mukaan pärjätty hyvin varotoimia noudattamalla. Kaupankäynti on vilkastunut myös verkkokaupassa – tavarat ostetaan netissä ja tilataan kotiinkuljetuksena.

Kimmo Haimi

Terassilauta oli viime kesän hittituote puutavarakaupassa.