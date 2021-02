Kun tilaaja ei vaatinut betonia, puinen meluseinä sai mahdollisuuden nelostiellä

Petteri Kivimäki

Seinä tuodaan paikalle valmiina elementteinä, jotka nostetaan nosturilla perustusten päälle. Ne ovat noin 6,5 metriä pitkiä ja 2,5–3,3 metriä korkeita.

Nelostien moottoritietyömaalle Jyväskylän ja Tikkakosken välille nousee 3,5 kilometriä uudenlaista meluseinää, joka on tehty perinteisesti käytetyn betonin tai kestopuun sijaan kyllästämättömästä kuusesta.

"Suomalainen kuusisahatavara on erittäin lujaa. Kun se oikein rakennetaan ja suojataan, käyttöikä on erittäin pitkä. Kosteuden pääsy runkopuuhun on estetty", kertoo kehitysjohtaja Olli Hentunen Sepa Oy:stä.

Keiteleläinen yritys on kehittänyt puisen meluseinän yhdessä tieurakan tilaajan Väyläviraston kanssa.

Hankinnan mahdollisti STk-urakkamalli (suunnittele-toteuta-kehitä), jossa Väylävirasto ja urakoitsija kehittävät yhdessä uusia ratkaisuja.

Perinteisissä urakoissa tilaajalla on valmiit piirustukset. Malli ei anna juuri vaihtoehtoja uusien materiaalien ja rakenteiden kokeilulle.

"STk-mallissa urakoitsija ohjaa rakennussuunnittelua voimakkaasti. Me asetamme vain tietyt tuotevaatimukset, mutta emme määrää, miten ne pitää toteuttaa", kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen.

"Yhdessä ideoimme ja halusimme edistää puurakentamista. Tärkeää oli myös se että moduulit on helppo asentaa ja kaikkialla on samanlainen perustamistapa."

Teollisesti valmistetut moduulit ovat helposti uusittavissa, jos pätkä seinää vaurioituisi esimerkiksi myrskyssä tai onnettomuudessa.

Väylävirasto on sitoutunut edistämään kotimaisen puun käyttöä. Nelostien urakassa puusta tehdään meluesteiden lisäksi kevyen ajoneuvoliikenteen kestäviä siltoja.

Kotimaisen puun suosiminen on mahdollista, koska hankinnat tehdään pääurakan sisällä. Pääurakka on kilpailutettu hankintalain mukaan, ja siitä voivat kilpailla ulkomaisetkin yritykset.

Laatuvaatimuksillakin voidaan vaikuttaa tuotteiden alkuperään, Niskanen toteaa.

"Jos määritellään että pitää olla sertifioitua puumateriaalia joka täyttää Suomen vaatimukset, se käytännössä rajaa toimittajat lähialueelle."

Nelostien työmaa on 17 kilometriä pitkä ja Suomen suurin käynnissä oleva yksittäinen infraurakka. Budjetti on 139 miljoonaa.

Seinäelementtien sisus on kuusivaneria ja verhousmateriaalina sahatavara. Puuosien väliin jätetyt ilmakennot tehostavat äänieristystä. Päälle asennettu peltikate suojaa seinää suoralta kastumiselta.

Vaneri valittiin jäykistämään rakennetta, Sepa Oy:n Hentunen kertoo. Kuusisahatavaran käyttöä puolsi hyvä säänkestävyys sekä parempi lujuusluokka mäntyyn verrattuna.

Melua vaimentavia seiniä liikenneväylien ja teollisuuslaitosten ympärille on tehty aiemminkin puusta, mutta rakenteissa on käytetty kyllästettyä puuta. Sepan meluseinissä uutta on kyllästämättömän puun käytön lisäksi teollinen valmistustapa.

Puuosien katkonnasta, loveuksesta ja rei'ityksisä huolehtivat automaattisesti ohjatut CNC-koneet, ihmistyöksi jää elementtien kokoaminen ja laaduntarkastus.

"Sitä voi verrata legopalikoiden kokoamiseen. Ennen seinäelementin kasaamista kaikki osaat katkotaan määrämittaan."

Nelostien hankkeen kolmen miljoonan euron seinätilaus on Sepa Oy:lle merkittävä. Yritys toivoo elementeistä myös vientituotetta ja aikoo osallistua tarjouskilpailuihin Ruotsissa. Muuallekin olisi Hentusen mukaan kiinnostusta, mutta uusien ulkomaisten kumppaneiden löytäminen korona-aikana on hankalaa.

Sepa Oy työllistää noin 100 henkeä. Puuta kuluu noin 30 000 kuutiota vuodessa. Meluseinien lisäksi yhtiö valmistaa puusta muun muassa kattoristikoita sekä muottijärjestelmiä siltarakentamiseen.

Seinäelementit on asennettu betonisten perustuselementtien ja teräspalkkien varaan.