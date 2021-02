Otso Metsäpalveluiden yt-neuvottelut päättyivät – 20 irtisanotaan

Kari Salonen

Otso Metsäpalvelut sai yt-neuvottelut päätökseen.

Otson Metsäpalvelut Oy:n yt-neuvottelut päättyivät 20:n lomautettuna olleen työntekijän irtisanomiseen.

Yritys perustelee irtisanomisia työn määrän olennaisella ja pysyvällä vähenemisellä. Viime vuonna tapahtunut rakennemuutos on muuttunut pysyväksi.

”Kipeitäkin päätöksiä on tehtävä, koska väliaikainen työn määrän väheneminen on muuttunut pysyväksi. Yrityksen saneerausmenettelyn aikainen väliaikainen kustannusrakenteen pieneneminen on sekin saatava pysyväksi. Näillä toimilla yritys varmentaa saneerausohjelman edellyttämän pysyvän kustannusrakenteen”, toimitusjohtaja Jyrki Pihlava sanoo tiedotteessa.

Yrityksen kustannusrakenteen pysyvä muutos alentaa kustannuksia tulevilla tilikausilla noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa.