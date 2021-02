Hämäläisen pikkulukion houkutusvaltti: Varma kesätyö ja puuteollisuuden tutkinto

Kari Salonen

Koskisen tehtaat sijaitsevat Kärkölän Järvelässä, jonne pääsee Hausjärven keskustaajamasta Oitista junalla vartissa. Joonas Vuorisen työpiste on höylätavaran paketointi.

Hausjärvi ja Kärkölä ovat vierekkäisiä, maaseutumaisia kuntia Lahden ja Riihimäen välillä.

Hausjärven lukion, Koskisen ja Koulutuskeskus Salpauksen tuore yhteishanke sai alkunsa, kun Kärkölän kunta alkoi viime vuonna etsiä kumppaneita toisen asteen koulutuksen järjestämiseksi. Kärkölä lakkautti oman lukionsa 2015 oppilaspulan vuoksi.

"Toiveena oli, että koulutus voidaan toteuttaa osittain Kärkölässä, jolloin sen saavutettavuus on hyvä kärköläläisille nuorille. Se myös laajentaisi ja monipuolistaisi toisen asteen koulutustarjontaa lähialueella", Kärkölän sivistysjohtaja Petri Käkönen kertoo.

Elokuussa alkavassa koulutuksessa opiskelijat käyvät Hausjärven lukiota kunkin lukuvuoden ensimmäiset neljä jaksoa. Viidennen jakson ja koulun kesäloman, eli huhtikuun puolestavälistä elokuun puoleenväliin, opiskelijat työskentelevät oppisopimuksella Koskisen saha- ja levyteollisuudessa Kärkölän kunnassa Järvelässä. Työjaksojen lomassa suoritetaan Salpauksen järjestämiä, ammattiopintoihin kuuluvia teoriaopintoja. Koko paketti on tarkoitus suorittaa neljässä vuodessa.

Aivan uudesta keksinnöstä ei ole kyse, sillä Kärkölän lukio teki vuodet 2008–2015 vastaavaa yhteistyötä Koskisen ja Salpauksen kanssa.

"Sitä jäi kyllä ikävä, meillä oli hirvittävän hyviä kokemuksia. Saimme osaavia ja innostuneita kesätyöntekijöitä, joista osa on yhä edelleen Koskisella töissä", kertoo Koskisen Oy:n henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Luomalahti.

Koskisella on muutenkin pitkä kokemus oppisopimuskoulutuksesta. Vuosittain ammattitutkintoaan tekee yhtiössä 20–30 henkeä.

Yhtiö tarvitsee vuosittain kymmeniä uusia työntekijöitä korvaamaan eläkkeelle jääviä ja muita pois jääviä. Kesätyöpaikkoja avautuu tänä vuonna 100.

Hausjärven oli helppo lähteä yhteiseen hankkeeseen, sillä kunnalla on paineita pitää oma lukionsa pystyssä ikäluokkien pienentyessä.

Tähän asti Hausjärven lukio ei ole juuri houkutellut kärköläläisiä nuoria. Käkösen mukaan 90 prosenttia kunnan lukiolaisista suuntaa Lahteen, jonne on Järvelästä vain hieman pidempi junamatka kuin Oittiin, jossa Hausjärven lukio sijaitsee.

"Toistaiseksi hakijoita on riittänyt, nyt meillä on 55 opiskelijaa. Lukio toimii yläkoulun yhteydessä. Tällaisessa kombinaatiossa se on hyvä määrä", toteaa Hausjärven sivistysjohtaja Joonas Riihimäki.

Opiskelijat ovat kolmoistutkinnossa kirjoilla Hausjärven lukiossa. Yhteishaussa lukiossa on 36 aloituspaikkaa. Teoriassa se on myös kolmoistutkinnon maksimipaikkamäärä.

Kari Salonen

Hausjärven lukio tarjoaa yhteishaussa 36 aloituspaikkaa. Periaatteessa kaikki syksyn uudet oppilaat voivat hakeutua suorittamaan kolmoistutkintoa.

Koskisella nuoret voivat valita joko saha- tai levyteollisuuden osaamisalan. Työjaksojen aikana he työskentelevät pääsääntöisesti kahdessa eri työpisteessä. Sahateollisuudessa työpaikka voi olla esimerkiksi rimoittamossa, höylällä, maalaamossa tai paketoinnissa, Luomalahti kertoo. Vaneripuolella töihin voi kuulua vaikkapa viilun kuivausta, latomista tai valmiiden levyjen lajittelua. Koskisen ohjaa opiskelijat eri työpisteisiin yhtiön tarpeiden mukaan, mutta Luomalahti lupaa että nuortenkin toiveita kuunnellaan.

"Ammatillisen tutkinnon osat kullekin opiskelijalle määritetään alussa hoks-keskustelussa (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Jokainen osa arvioidaan erikseen osaamisen näytöllä", kertoo Salpauksen opetusalapäällikkö Tero Lehtinen.

Teoriaopetus annetaan Koskisen tiloissa ja verkko-oppimisympäristössä. Salpaukselta tulee vastuuopettaja ja Koskiselta määritetään jokaiselle työpaikkaohjaaja.

Alaikäiset opiskelijat pääsevät vain aamu- ja iltavuoroihin, sillä yövuorot edellyttävät 18 vuoden ikää.

"Olemme myös käyneet aluehallintoviraston kanssa läpi työpisteet, joissa alaikäiset voivat työskennellä", Luomalahti kertoo.

Kolmoistutkintolaisten lomat jäävät tavallisiin lukiolaisiin verrattuna vähiin. Luomalahden mukaan muutaman viikon kesäloma voi järjestyä, jos opiskelija sitä toivoo.

"Aikaisemmin kaikki eivät sitä edes halunneet. Jostain syystä kesätyöansio kiinnostaa myös jonkin verran."

Myös Lehtinen korostaa palkkaa yhtenä kolmoistutkinnon houkutustekijänä.

"Nuoret kaipaavat rahaa ja opiskeluaikana on tiukkaa. Kesätyötkään eivät ole itsestäänselvyys, kolmoistutkintoon se käytännössä yhdistyy."

Kari Salonen

Alle 18-vuotiaat pääsevät Koskisella työpisteisiin, jotka on käyty läpi työsuojelusta vastaavan aluehallintoviraston kanssa. Marja Hahl (vas.) ja Tanja Hedman työskentelevät vaneritehtaan paketoinnissa.