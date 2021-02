Metsä

Selluinvestoinneista suurimmat nousemassa Etelä-Amerikkaan – Metsä Group vahvistaa asemaansa maailman johtavana markkinahavusellun tuottajana Metsä ”Uusia valkaistun markkinahavupuusellun projekteja on lähinnä vain Suomessa ja Ruotsissa”, suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Afryn asiantuntija Timo Suhonen sanoo.

Kai Tirkkonen

Havupuusellun uutta tuotantokapasiteettia on maailmalla rakennettu selvästi verkkaisemmin kuin lehtipuusellun. Metsä Groupin uuden tehtaan Kemissä on määrä käynnistyä 2023. Kuvassa on vanha sellutehdas, joka puretaan.

Markkinasellua tuotetaan maailmassa vuosittain hieman yli 60 miljoonaa tonnia. Markkinasellu on sellua, jota tuottaja ei itse käytä, vaan myy sen toisille yrityksille jalostettavaksi paperiksi, kartongiksi tai muiksi tuotteiksi. Pitkäkuituista havupuusellua markkinoilla liikkuu vuodessa noin 22 miljoonaa ja lyhytkuituista lehtipuusellua noin 39 miljoonaa tonnia. Maailman suurin markkinahavupuusellun valmistaja on Metsä Group, jonka asema vahvistuu entisestään, kun kapasiteetiltaan 1,5 miljoonan tonnin biotuotetehdas valmistuu parin vuoden päästä. Markkinahavupuusellun tuotanto kasvaa investoinnin ansiosta 720 000 tonnia vuodessa. Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Afryn asiantuntijan Timo Suhosen mukaan pitkäkuituisen markkinahavupuusellun kysyntä kasvaa, mutta ei yhtä nopeasti kuin lehtipuusellun. ”Kasvua voidaan odottaa Kiinassa ja muualla Aasiassa lähinnä pehmopaperien, pakkausten ja erikoispaperien vetämänä.” Pitkäkuituisen sellun uutta tuotantokapasiteettia on rakennettu selvästi verkkaisemmin kuin lyhytkuituisen. Viimeisin suuri havuselluinvestointi on Metsä Groupin vuonna 2017 käynnistynyt biotuotetehdas Äänekoskella. Ruotsissa SCA on laajentanut Östrandin tehdasta ja Södra kasvattamassa Värön tehtaan tuotantoa. ”Uusia valkaistun markkinahavupuusellun projekteja on lähinnä vain Suomessa ja Ruotsissa.” ”Pohjois-Amerikassa, Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Etelä-­Amerikassa markkinahavusellukapasiteetti, revinnäismassat pois lukien, sen sijaan laskee päätettyjen muutosprojektien ansiosta”, Suhonen sanoo. Metsä Groupin Kemin tehtaan lisäksi ei havusellusta ole tiedossa muita suuria investointipäätöksiä. Suunnitelmia on Suomessa Finnpulpilla, Boreal Biorefilla ja KaiCell Fibersillä sekä Venäjällä muun muassa Sibir Woodilla. Kemin tehdas tulee Suhosen mukaan vahvistamaan Metsä Groupin kilpailuasemaa maailman havusellumarkkinoilla. ”Moderni tehdas on vahvoilla sekä kokonsa puolesta että hyvä- ja tasalaatuisen raaka-ainepohjansa ansiosta.” Lehtipuusellun tuotannon reipas kasvu jatkuu. ”Suurimmat lisäykset tulevat Etelä-Amerikkaan. Aasiassa on tällä hetkellä markkinasellun projektirintamalla vähemmän vipinää kuin ennen”, Suhonen sanoo. Chilessä valmistuu tänä vuonna Araucon historian suurin investointi, niin kutsuttu Mapa-projekti, joka lisää valkaistun lyhytkuituisen markkinasellun kapasiteettia 1,1 miljoonaa tonnia. Alun perin investoinnin piti valmistua jo vuonna 2015, mutta muun muassa ympäristölupiin liittyvät ongelmat viivästyttivät suunnitelmia. UPM rakentaa Uruguayhin Paso de los Torosiin maailman suurinta yksilinjaista eukalyptussellutehdasta, joka lisää markkinasellukapasiteettia 2,1 miljoonaa tonnia. Ensi vuonna käynnistyvä tehdas nostaa UPM:n brasilialaisen Suzanon jälkeen toiseksi suurimmaksi markkinalehtipuusellun valmistajaksi maailmassa. Suzanolla on tehdassuunnitelmat kasvattaa tuotantoaan kaksi miljoonaa ja Eldoradolla 2,3 miljoonaa tonnia, mutta investointipäätöksiä ei hankkeista ole tehty. Jukka Pasonen Kemiin rakennettavan Metsä Groupin uuden biotuotetehtaan kapasiteetti on 1,5 miljoonan tonnia. Markkinahavupuusellun tuotanto kasvaa investoinnin ansiosta 720 000 tonnia vuodessa. Jukka Pasonen Brasilialainen Suzano on ylivoimaisesti suurin markkinasellun tuottaja maailmassa. Aiheet Afry Arauco Eldorado Kemin biotuotetehdas Metsä Group Suzano Timo Suhonen sellu selluteollisuus