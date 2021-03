Pihoille nousee puisia kesäkeittiöitä ja grillikatoksia – korona lisäsi halua satsata kotiympäristöön

Rami Marjamäki

Harri Anttilan mukaan asiakkaat haluavat pitkäikäisiä ja monikäyttöisiä puutuotteita.

Pirkkalassa päätoimipistettään pitävän Arctic Finland House Oy:n viime vuodesta muodostui kohtuullisen mukava, vaikka koronavirustilanne heittikin keväällä ison kysymysmerkin yrityksen ylle. Myyntipäällikkö Juuso Valtakari sanoo vuoden aiheuttaneen tunteiden vuoristorataa.

”Viime vuosi oli hyvin eriskummallinen. Kun koronavirustilanne alkoi maaliskuussa eskaloitua, nosti se esiin huolta tulevasta.”

Alkusokin jälkeen alkoi muun muassa grillikotia ja pihasaunoja valmistavan yrityksen ikkunoista näkyä valoa. Kun ihmiset jäivät kotiin ja aikaa vietettiin aiempaa enemmän kotiympyröissä, alkoi se näkyä tilauskannassa.

”Koska esimerkiksi matkakassat jäivät käyttämättä, päättivät monet käyttää rahat toisella tavalla. Olikin onnemme, että he alkoivat panostaa kotioloihin.”

”Viime vuonna grillikodasta, pihasaunasta tai kesäkeittiöstä haaveilu muuttui tilauksiksi, joiden ansiosta vuotemme oli plusmerkkinen, ja jouduimmekin lomautusten sijasta palkkaamaan lisää henkilökuntaa”, Valtakari kertoo.

Arctic Finland Housessa on tehty ennen viime vuotta kauppaa jo yli kaksikymmentä vuotta, sillä yrityksen omistaja Harri Anttila perusti sen vuonna 1996. Yrityksellä on tällä hetkellä 35 työntekijää, joista valtaosa tuotannon puolella.

Yrityksen toiminta lähti aikanaan käyntiin tuotteella, joka on edelleen yksi myydyimmistä.

”Alkuaikoina tuotteita oli vain yksi, yhdeksän neliön grillikota. Se on säilyttänyt asemansa tähän päivään ollen edelleen määrällisesti yksi myydyimmistä tuotteistamme.”

”Erittäin merkittävää on myös, että kaikki tuotteet on alusta saakka suunniteltu ja tehty itse, paitsi lasiliukuovet jotka tulevat lahtelaiselta toimittajalta sekä Ruovedeltä tulevat pitkät liimapuupalkit”, Valtakari sanoo.

Suomen markkinoiden ohella mukaan tuli pian myös ulkomaankauppa, joka muodostaa tänä päivänä peräti kahdeksankymmentä prosenttia liikevaihdosta. Suurimmat vientimaat ovat Saksa, Ruotsi ja Ranska.

”Ulkomaankauppa on meillä hyvin tärkeää. Myydyimmät tuotteet kuitenkin vaihtelevat hieman maakohtaisesti mutta jokaisessa maassa myydyimpien joukossa on edellä mainittu grillikota. Tähän yksi syy lienee, että siitä huokuva pohjoisen tunnelma vetoaa selkeästi ulkomailla.”

Suomessa haluttuja ovat grillikotien sekä tynnyrisaunojen lisäksi modernimmat, räätälöitävät kesäkeittiöt/vierasmajat, joiden osalta tuotannossa näkyvät asiakkaiden uudet toiveet yksilöllisen muokattavuuden sekä monipuolisuuden suhteen.

"Niin Suomessa kuin muissakin pohjoismaissa asiakkaat haluavat yhä modernimpia ratkaisuja. Nykyään piharakennuksilta halutaan pitkäikäisyyden lisäksi monikäyttöisyyttä ja onkin todella tärkeää kartoittaa asiakkaan tarve ja toiveet mahdollisimman tarkasti.”

”Tuotteet syntyvät omien suunnittelijoidemme kautta. Tämä taas mahdollistaa asiakkaiden toiveiden huomioon ottamisen, ja voimme tehdä mallistoomme tarvittaessa heidän toivomiaan pienempiä muutoksia.”

Tuotteissa käytettävä puu on muun muassa haapaa, mäntyä ja kuusta. Käytettävä puu on lähes sataprosenttisesti suomalaista. Valtakarin mukaan tähän on selvä syy.

”Kotimainen puu on laadukasta. Kun myös hinta on järkevällä tasolla, suosimme mielellämme suomalaista."

”Olemme vuosien varrella löytäneet oikeat lajit kuhunkin käyttötarkoitukseen. Merkittävää on myös puun oikea käsittely käyttötarkoituksen mukaan, sillä esimerkiksi tynnyrisaunassa ainoa oikea ulkomateriaali on lämpökäsitelty kuusi, koska käsittelemättömään puuhun verrattuna se ei turpoa tai kutistu olosuhteiden mukaan.”

Valtakari näkee yrityksen tulevaisuuden valoisana, usko kaupankäynnin pysymiseen vakaalla tasolla on vankka.

”Pitkään voimassa ollut muutto maalta kaupunkeihin alkaa kääntymään ja perinteisten piharakennusten lisäksi myös erilaisten ympärivuotisten vapaa-ajanasuntojen kysyntä lisääntyy. Nämä ovat seikkoja, jotka antavat lisäuskoa tulevaisuuteen.”

Rami Marjamäki

Puun käytössä tärkeää on oikea, käyttötarkoituksen mukainen käsittely.