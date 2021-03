Elvytysraha kuumentaa sahatavaramarkkinoita – vientikaupoissa tavoitellaan 20 prosenttia parempia hintoja kuin vuosi sitten

Kai Tirkkonen

Pohjoismaisille sahoille ennustetaan valoisia näkymiä, kun keskuspankkien ja eri maiden hallitusten elvytyspaketeista ohjautuu rahaa rakentamiseen ja uusiutuvien materiaalien tarve rakentamisessa kasvaa.

Sahatavaran hinnat ovat nousseet vuoden takaisista pohjalukemista reipasta vauhtia. Suomesta viedyn sahatavaran hinta oli joulukuussa yli kymmenen prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin, ilmenee Tullin tilastosta.

Keitele Groupin hallituksen puheenjohtajan Ilkka Kylävainion mukaan sahatavaramarkkinoilla varastot ovat pienet ja tilanne näyttää hyvältä mutta myös epävarmuutta on ilmassa.

Kylävainio arvioi, että kevään kaupoissa on mahdollista saavuttaa noin 20 prosentin hintojen korotuksia vuoden takaisiin kauppoihin verrattuna.

Samalla hän muistuttaa, että vuosi sitten vientihinnat olivat alimmillaan 2000-luvulla. Vasta nyt hinnat ovat nousemassa tasolle, joka mahdollistaa sahayritysten kannattavan toiminnan.

”Kun ostajat saavat varastonsa täydennettyä, niin ostavatko he kolmannella ja neljännellä kvartaalilla samaan tahtiin tavaraa? Se on iso kysymys”, Kylävainio kuvaa epävarmuutta.

Yhdysvalloissa sahatavaran hinnat ovat rikkoneet kaikkien aikojen ennätyksiä.

Helmikuussa maksettiin höylätystä ja lujuuslajitellusta kakkosnelosesta Yhdysvaltain itärannikon satamaan toimitettuna 700 dollaria kuutiometriltä eli nykykurssein noin 590 euroa.

Danske Bank arvioi viime viikolla julkistetussa katsauksessaan, että hinnat Atlantin toisella puolella laskevat ennätystasolta, mutta pankin asiantuntijat ennustavat silti sahateollisuudelle lupaavia vuosia.

”Voi olla, että puutuotteet ovat matkalla kohti uutta vihreää supersykliä”, toteaa Danske Bankin metsän ja maatalouden liiketoiminta-alueen johtaja Johan Freij.

Pohjoismaisille sahoille on avautumassa poikkeuksellisen hyvä näkymä, kun keskuspankkien ja eri maiden hallitusten elvytyspaketeista ohjautuu rahaa rakentamiseen ja uusiutuvien materiaalien tarve rakentamisessa kasvaa. Samaan aikaan puun tarjonta Pohjois-Amerikassa on vähentynyt muun muassa Kanadan laajojen metsätuhojen vuoksi.

Danske Bank uskoo, että puu voi olla osa raaka-aineiden supersuhdannetta, jota ovat ennustaneet suuret investointipankit JPMorgan ja Goldman Sachs.

Öljyn hinta on muutamassa kuukaudessa kaksinkertaistunut, kuparin hinta on nousemassa korkeimmilleen kymmeneen vuoteen ja raudan sekä teräksen hinnat kohoavat. Myös sellun hinnan suunta on ollut tänä vuonna jyrkästi ylös.

Sahatavaran vientiä Euroopasta Yhdysvaltoihin ovat lisänneet reippaasti lähinnä saksalaiset ja ruotsalaiset sahat.

Suomesta vientimäärät Yhdysvaltoihin ovat edelleen pieniä. Harvoihin viejiin ovat jo vuosia kuuluneet Keitele Group ja Pölkky.

Sahateollisuus ry:n mukaan viime vuonna suomalaiset sahayritykset tekivät keskimäärin vain niukasti positiivisen liiketuloksen.

Ruotsalaiset kilpailijat menestyivät huomattavasti paremmin.

Kanadalaisen Canforin omistama Vida-konserni ylsi historiansa parhaaseen tulokseen. Vidan liiketulos liikevaihdosta oli peräti 15 prosenttia.

Sahatavaratoimitukset Kaukoitään kuten Kiinaan, Japaniin ja Koreaan ovat kärsineet konttipulasta.

Keitele Group on Suomen suurimpia konttirahtaajia.

”Me tarvitsemme noin tuhat konttia kuukaudessa, mutta hyvä jos 800 on saatu”, Kylävainio kertoo.

Pulan seurauksena konttirahtien hinnat ovat kohonneet, muutamiin satamiin noin 50 prosenttia lyhyessä ajassa.

Myös muiden rahtien hinnat ovat olleet Kylävainion mukaan nousussa, mikä leikkaa sahayritysten kannattavuutta.