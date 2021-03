Metsäkonevideoiden jättisuosio yllätti Janne Seppäsen, joka selittää kiinnostusta kommenteilla: "Kukaan ei tee harvennusta täysin samalla tavalla"

Metsäkoneenkuljettaja Janne Seppäsen Youtube-kanavalla on 23 600 tilaajaa. Suosituinta videota on katsottu yli puoli miljoonaa kertaa.

Sanne Katainen

Janne Seppänen on kokeillut GoPro-kameran kiinnittämistä moneen kohtaan metsäkoneessa. Tuulilasi on varmin paikka, sillä esimerkiksi kourasta se irtoaa nopeasti.

Eipä arvannut metsäkoneenkuljettaja Janne Seppänen vuonna 2007, kun laittoi ensimmäisen videon työstään Youtubeen, millainen hitti harvesterivideoista kymmenen vuotta myöhemmin tulisi.

Nyt Janne Seppäsen nimeä kantavalla kanavalla on 23 600 tilaajaa. Suosituinta, noin vuosi sitten kuvattua 56-minuuttista videota avohakkuusta on katsottu 555 000 kertaa.

Tämänkin talven aikana on syntynyt muutama hitti. Marraskuussa kuvattu video hyvin hoidetun männikön päätehakkuusta on katsottu 243 000 kertaa. Kuukauden takainen nauhoitus kertoo tuulenkaatojen repimisestä lumen alta, ja se on nähty 122 000 kertaa.

"Alkupäässä videot eivät kiinnostaneet muita niin kovasti. Sitten rupesin juttelemaan. Vasta tekemisten kommentointi houkutteli moninkertaiset määrät katsojia", Seppänen kertoo.

Valtaosa yleisöstä on tullut viimeisten kolmen vuoden aikana.

Mikkeliläinen Seppänen työskentelee Metsä-Kiesit Oy:ssä, jossa on neljä hakkuukonetta ja kaksi ajokonetta. Hakkuukoneita ajetaan yhdessä vuorossa, ajokoneita kahdessa.

"Tämä on niin sanottu kuittikone minulle, firman koneista vanhin, jo kuuden vuoden ikäinen."

Yrityksessä, jossa harvesterit ovat käytössä yhdessä vuorossa, niitä pidetään yleensä kuudesta seitsemään vuotta. H7-kouralla varustetun Ponssen Scorpion Kingin tilalle on siis jo uusi kone tuloillaan. Sen merkistä ja mallista ei sovi kuitenkaan vielä puhua, vaikka Youtube-yleisö yrittää kovasti siihen painostaa.

Sinänsä työnantaja suhtautuu Seppäsen videoihin positiivisesti: "Ei tuo ainakaan kieltänyt oo", savolaismies muotoilee.

Töitä hän tekee urakkapalkalla, ja kameran ja mikrofonin asentaminen paikoilleen ei pidennä työpäivän pituutta kuin muutamalla minuutilla. Se, mihin aikaa kuluu, on videoiden editointi kotona.

Seppänen pitelee käsissään GoPro-kameraa. Pienikokoinen ja yksinkertaisen näköinen kamera on tarkoitettu erityisesti liikkeen tallentamiseen.

Noin joka toinen työpäivä hän kiinnittää sen metsäkoneen tuulilasiin, kun videointisessio alkaa. Jos kameran kiinnittää muualle, saa vaihtelua kuvakulmiin.

"Joskus GoPro on ollut hakkuupäässä, mutta ei se yleensä kestä siinä. Jos oksa osuu kameraan sopivasti, varmasti se siitä lähtee."

Sinänsä kamerat ovat osoittautuneet iskunkestäviksi.

"Nykyinen on kestänyt yllättävänkin pitkään. Monta kertaa sitä on kyllä joutunut etsimään risukasoista. Kännykällä onneksi saa paikannuspiippauksen päälle kameraan", Seppänen naurahtaa.

"Edellisen GoPron kanssa ei mennyt kuin vuosi, että se särkyi."

Videota kuvatessaan Seppänen kommentoi tekemisiään rauhalliseen tahtiin mikrofoniin, joka on liitetty älypuhelimeen.

Kotona hän editoi videon ja yhdistää kuvan ja äänen näkymään ja kuulumaan samantahtisesti.

Sanne Katainen

Janne Seppänen käyttää kuvaamiseen GoPro-kameraa.

Joskus videoista tulee palautetta toisilta metsäkoneenkuljettajilta.

"Yleensä se liittyy siihen, että toisilla on erilainen tapa tehdä. Kukaan ei tee harvennusta täysin samalla tavalla: joku ottaa yhden puun, ja toinen ottaisi sen viereisen puun."

Seppänen kommentoi tekemisiään suomeksi, mutta seuraajissa on yllättävän paljon vieraskielisiä, Youtuben raporttien mukaan melkein puolet. Ruotsista, Venäjältä ja Norjasta on paljon katsojia, loput tulevat kuka mistäkin.

Parikymmentuhatpäinen yleisö tuo jo jonkin verran mainostuloja. Seppäsen mukaan summa on suurempi kuin minkä kortistosta saisi mutta vielä kaukana hänen palkastaan.

"Videoista tulee sen verran mitä tulee. Jos niiden tekeminen rupeaa ärsyttämään, sitten lopetan."

Seppäsellä on kuitenkin täysi lupa ajatella tekevänsä tärkeää työtä. Osaavista metsäkoneenkuljettajista on jatkuva pula, sillä työ on itsenäistä ja stressaavaa. Monet alalle opiskelevat katsovat Seppäsen videoita oppimismielessä.

Seppäselle katselijoiden kommentit ovat arvokkaita.

"Usein niitä lukiessa tulee mieleen, että tuossahan on sellainen asia, jota pitää avata uudella videolla enemmänkin."

Jos metsäkoneen jokin osa hajoaa, kuljettajan pitää korjata se maastossa. Seppänen on tehnyt myös korjausaiheisia videoita.

"Nekin nähtävästi kiinnostavat. Ja niitähän on helppo tehdä, kun vaan kiinnittää kameran kypärään. Ääni tallentuu samalle nauhalle, eikä sitä tarvitse erikseen editoida."

Katso kaikki Janne Seppäsen metsäkonevideot osoitteesta youtube.com/janneseppanen

Sanne Katainen

Ponssen Scorpion King on varustettu H7-kouralla. Harvesteri on jo kuusivuotias, mikä tarkoittaa, että Janne Seppänen saa pian uuden ajettavakseen.