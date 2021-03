Romuja ja rosvousta – lukijat kertovat ilkivallasta ja tihutöistä metsissään

Jarkko Sirkiä

Roskaaminen, jätteiden dumppaaminen ja puiden vahingoittaminen oli tuttu ilmiö noin puolelle verkkokyselyyn vastanneista.

Helmikuussa julkaistussa jutussa kaksi metsänomistajaa kertoi vuosia jatkuneesta roskaamisesta ja vahingonteoista metsissään. Ongelma kasautuu herkästi samoille alueille taajamien läheisyyteen. Kysyimme verkossa lukijoiden vastaavia kokemuksia ilkivallasta ja tihutöistä metsissä.

Noin puolelle vastaajista ilmiö oli valitettavan tuttu. Vastauksissa toistuivat luvaton ajelu taimikossa, roskaaminen, jätteen dumppaaminen ja puiden vahingoittaminen. Joulun aikana moni raportoi nuorien kuusien katoamisista.

”Kodinkoneita, sohvia, jätepuuta. Metsästäjät ajavat teillä kelillä kuin kelillä. Moottorikelkkailijat luvatta ja mopoilijat. Koiranpaskottajat nurmilla, oikaistaan maiden poikki tehden polkuja. Tässä osa taajaman läheisyys ongelmasta”, kuvaili eräs vastaaja.

Monenlaisten kulkijoiden jäljet tallentuvat joskus yksityismetsiin. Luvattomat nuotiot ovat tuttu löytö monelle.

”Metsään on tehty motocross- rata/ajoura. Metsässä on ratsastettu, ajettu moottoripyörillä ja autoilla. Tulipaikkoja on myös tehty ja jätetty runsaasti roskia, myös peltiämpäreitä, polkupyörän raatoja, lumiketjuja, pulloja, auton pakoputki, kenkiä jne. Oksia on katkottu.”

Metsistä on löytynyt ympäristölle vaarallista jätettä, kuten maalipurkkeja, hydrauliletkuja ja öljykanistereita.

Myös elävien puiden vahingoittamisesta oli vastaajilla kokemusta. Esimerkiksi pakurikääpää revitään puista.

”130-vuotiasta mäntyä käytetty pistooliammunnan taulutaustana, huomattiin paneelin höyläyksessä. Tuli erilaista paneelia kattoon.”

MT:n verkkokyselyyn vastasi helmikuussa 1 089 lukijaa.

