Metsä

Suezin laivasuma pahentaa konttipulaa entisestään – "Ihmettelen, jos tällä ei ole vaikutusta hintoihin” Metsä Ruuhkaa puretaan loppuviikko.

Sanne Katainen

Suomeen on ollut vaikea saada riittävää määrää kontteja, mikä on vaikeuttanut vientikuljetuksia. Kuva on otettu tammikuussa Vuosaaren satamasta Helsingistä.

Viime syksystä asti merikuljetuksia vaivannut konttipula uhkaa vaikeutua, kun Suezin kanavaan juuttunut Ever Given pysäytti satojen konttilaivojen kulun useiksi päiviksi. Konttipula on iskenyt kovaa muun muassa sahatavarakuljetuksiin Kaukoitään. Suomen suurimman satama- ja logistiikkapalveluyrityksen Stevecon myyntijohtaja Markus Myllylä sanoo, että vientiin tarvittavien konttien saatavuus heikkenee väistämättä entisestään. ”Tässä tilanteessa ei missään nimessä olisi saanut tapahtua mitään tällaista”, Myllylä viittaa Suezin sumaan. ”Tämä vaikeuttaa globaalia ongelmaa ja se tulee näkymään myös Suomessa.” Tarkkoja arvioita vaikutuksista on hänen mukaansa tällä hetkellä mahdoton sanoa. ”Ihmettelen, jos tällä ei ole vaikutusta hintoihin”, Myllylä pohtii. Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori sanoo, ettei vielä ole tarkkaa kuvaa haverin vaikutuksesta sahatavaraliikenteeseen. ”Tulppa saadaan purettua ajamalla normaaliin verrattuna kaksin-kolminkertainen määrä laivoja läpi Suezin kanavan.” ”Satamissa purkukapasiteetti on rajallinen ja siksi laivasuman purkaminen vie nyt moninkertaisen ajan”, Merivuori toteaa. Sahatavaramarkkinoilla kulje­tushäiriöiden on arvioitu näkyvän ehkä parin viikon kuluttua. Suomesta Kaukoitään kulkee Suezin kautta paljon myös sellua. Maailman suurimman markkinahavusellun valmistajan, Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren myynti- ja asiakkuusjohtaja Ari Harmaala kertoo, että yhtiöllä ei ole suuria määriä sellukontteja nyt kanavan ”väärällä puolella”. Yksi yhtiön sellua kuljettava irtorahtilaiva matkaa hänen mukaansa Ranskan kohdalla. ”Se voidaan ohjata Afrikan eteläkärjen kautta, jos ruuhkaa ei saada purettua”, Harmaala toteaa. Konttipula on yhtenä tekijänä ollut nostamassa sellun hintaa varsinkin Kiinassa. Kuljetusongelmista ovat kertoneet viime aikoina sekä brasilialaiset että chileläiset selluntuottajat. ”Logistisia ongelmia on nyt kaikkialla, mikä tiukentaa markkinatilannetta”, Harmaala sanoo. Selluntuottajia velvoittavat asiakkaiden kanssa tehdyt pitkät toimitussopimukset, joiden täyttäminen on haasteellista kuljetusongelmien vuoksi. ”Meidän pitää pohtia nyt, kuinka jaamme niukkuutta. Tavoitteenahan on, että meidän asiakkaamme saavat tavaraa ”, Harmaala sanoo. Aiheet Ari Harmaala Ever Given konttialus Kai Merivuori Markus Myllylä Steveco Suezin kanava konttipula sahatavara sellu