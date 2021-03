Nurmeksen sahan koneet ja laitteet säilyivät palossa oletettua paremmassa kunnossa

Harri Lipponen

Nurmeksen saha ei rajoita puun hankintaa palon takia.

Nurmeksen sahapalon vaikutukset eivät ole vielä täysin selvinneet. Saha on varmuuden vuoksi käynnistänyt 90 henkeä koskevat yt-neuvottelut.

”Neuvotteluissa kyse on maksimissaan 90 päivän lomautuksista”, kertoo Binderholz Nordicin hallintojohtaja Joonas Vitri.

Vitrin mukaan hyvä uutinen on, että sahan koneet ja laitteet selvisivät palosta paremmin, kuin mitä ensin luultiin.

Palo saattaa vähentää yhtiön männyn sahausta. Yhtiö ei kuitenkaan rajoita sen takia puunhankintaa.

Nurmeksen kaupungin ja sen kehitysyhtiön Pikesin edustajat saivat Binderholzilta tuoretta tietoa sahapalon vaikutuksista keskiviikkona.

"Binderholz on yksi suurimmista Nurmeksen yksityisistä työnantajista. Noin 100 työpaikkaa on merkittävä määrä ja kun alihankkijoita on mukana, ainahan vaikutuksia on laajemminkin", toteaa Pikesin toimitusjohtaja Minna Heikkinen.

Heikkisen mukaan on liian aikaista sanoa, ryhtyykö Pikes tai kaupunki konkreettisiin toimiin sahan tukemiseksi.

"Olemme ilmaisseet, että jos voimme jossain olla avuksi, hyvin mielellään ollaan. Tässä vaiheessa tärkeintä on selvitellä tilanne, vahinkojen laajuus ja yrityksen määrittelemät jatkoaskeleet."