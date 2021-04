Metsänhoitoyhdistykset Etelä-Savo ja Kangasniemi-Pieksämäki sulautuvat – Suomen suurin yhdistys kattaa lähes koko maakunnan

Pentti Vänskä

Etelä-Savon ja Kangasniemi-Pieksämäen metsänhoitoyhdistysten alueen yksityismetsien kestävä hakkuusuunnite on 4,7 miljoonaa kuutiometriä.

Metsänhoitoyhdistykset Etelä-Savo ja Kangasniemi-Pieksämäki sulautuvat 1.1.2022 alkaen.

Molempien yhdistysten valtuustot päättivät fuusiosta eilen torstaina pitämissään kevätkokouksissa.

Etelä-Savon mhy on sulautumisen jälkeen Suomen suurin yhdistys liikevaihdolla, toimihenkilöiden määrällä tai vuosittaisilla hakkuilla vertailtaessa.

Yhdistys kattaa lähes koko Etelä-Savon maakunnan. Toimialueeseen kuuluu 12 kuntaa, jotka ovat Enonkoski, Hirvensalmi, Joutsa (pois lukien Leivonmäki), Juva, Kangasniemi, Pertunmaa, Puumala, Rantasalmi, Sulkava, Mikkeli (pois lukien Ristiina ja Suomenniemi), Pieksämäki ja Savonlinna. Yhdistyksen kotipaikka on Juva.

Laajentuvassa yhdistyksessä on lähes 12 000 jäsentä, jotka omistavat metsää 487 000 ha. Yhteensä metsänomistajia on toimialueella 19 200, joiden metsäpinta-ala on 743 000 hehtaaria.

Yhdistysten alueen yksityismetsien kestävä hakkuusuunnite on 4,7 miljoonaa kuutiometriä.

Metsureita, yrittäjiä ja toimihenkilöitä yhdistys työllistää lähes 300 henkilötyövuoden verran. Toimihenkilöiden määrä on 85 ja liikevaihto yli 20 miljoonaa euroa.

Yhdistysten valtuustot pitävät tärkeänä metsänomistajien etujen ajamisesta huolehtimisen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

"Vahva rooli puumarkkinoilla ja puukaupan kilpailun ylläpitämisessä ovat metsänhoitoyhdistyksen tärkeimpiä tavoitteita. Puukaupan toimeksiantoihin perustuva puukaupan kilpailutus sekä katkonnan ja korjuun valvonta ovat yhdistysten edunvalvonnallisia kärkituotteita", metsänhoitoyhdistykset kertovat yhteisessä tiedotteessaan.

Laajentuvan yhdistyksen alueella on 19 palvelutoimistoa, mikä takaa metsänomistajille vahvan palvelutason ja hyvän asiakaskokemuksen. Palvelut saa jatkossa myös uuden OmaMetsä-verkkopalvelun kautta.

Metsänomistajilla on jatkossa käytössään entistä laajemmat erikoispalvelut, jotka kattavat muun muassa omistusjärjestelyt, metsäkiinteistökaupan, metsäsuunnittelun ja metsäteiden rakentamisen.

Isommalla yhdistyksellä on myös muita etuja: vaikuttavuus valtakunnallisessa päätöksenteossa on vahvempaa, ja tiedotus metsänomistajien suuntaan paranee. Myös toiminnat tehostuvat, kun päällekkäisiä toimintoja saadaan karsittua.

Vuoden 2024 loppuun saakka valtuuston koko on 53 jäsentä ja hallituksen koko yhdeksän jäsentä. Seuraavalla valtuustokaudella vuodesta 2025 alkaen valtuuston koko on 45 jäsentä ja hallituksen koko seitsemän jäsentä.

Lue myös:

Etelä-Savossa suunnitellaan metsänhoitoyhdistysten fuusiota – liki maakunnan laajuinen yhdistys vahvistaisi asemaansa maan suurimpien kärjessä

Jukka Pasonen