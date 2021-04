Tyhjensikö etätyö toimistot pysyvästi? Stora Enso aikoo rakentaa pääkonttorin Helsinkiin alkuperäisessä laajuudessaan – Metsäkeskus sen sijaan aikoo tiivistää tilojaan

Sanne Katainen

Stora Enson uudesta pääkonttorista on määrä tulla puurakentamisen taidonnäyte. Arkistokuva on puukerrostalotyömaalta.

Viimeksi kuluneen vuoden ajan monissa konttoreissa huoneet ovat kumisseet tyhjyyttään, kun väki on komennettu kotitoimistoille. Taloushallinnon ammattilaisilla on ollut kiperä urakka pohtia, kuinka paljon toimistotilaa tulevaisuudessa ylipäänsä tarvitaan.

Metsäyhtiö Stora Enso rakennuttaa parhaillaan työeläkeyhtiö Varman kanssa Helsingin Katajanokalle puutaloa, johon tulee Stora Enson pääkonttori, hotelli ja muuta toimitilaa. Rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2023.

Stora Enson suunnitelmiin korona ja etätyöskentely eivät ole juurikaan vaikuttaneet – pääkonttori rakentuu pääkaupungin paraatipaikalle alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa laajuudessa.

”Tilan määrään ei ole tehty muutoksia. Mutta kiinnitämme huomiota suunnittelussa tilojen toimivuuteen ja joustaviin muutosmahdollisuuksiin”, kertoo yhtiön viestintäjohtaja Satu Härkönen.

Hän arvioi yhtiön tiloissa käyvän paljon asiakkaita ja liikekumppaneita, joten tilaa tarvitaan. Samaa koskee metsäosaston toimipisteitä ympäri Suomea.

Sen sijaan Suomen metsäkeskuksessa toimitiloja koskeva pohdinta on parhaillaan käynnissä. Iso toimitilauudistus tehtiin jo noin viisi vuotta sitten, jolloin lukuisia 1–2 henkilön toimipisteitä suljettiin. Jäljellä on 66 konttoria, eikä niitä ole tarkoitus enää oleellisesti vähentää.

”Tarvitsemme jokaiseen maakuntaan useamman kuin yhden toimipaikan”, sanoo hallintojohtaja Jorma Tolonen.

Etätyöstä on saatu Metsäkeskuksessa myönteisiä kokemuksia. Siksi tavoitteena on nyt tiivistää 1970- ja 1980-luvuilla hankittuja konttoreita, joista osa on omia. Ylimääräistä tilaa on, mutta Tolosen mukaan toimistotilan myyminen on juuri nyt erittäin haastavaa, koska toimitiloista on ylitarjontaa.

Metsänhoitoyhdistyksillä on puolestaan 270 toimistoa eri puolilla Suomea. Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Jouni Tiainen arvioi, että useimmiten tiloja myös tarvitaan, sillä työhön liittyvää kalustoa on säilytettävä jossain. ”Ja töitäkin on joka tapauksessa jossain tehtävä ja asiakkaita tavattava.”

Lue myös:

Stora Enson uuden pääkonttorin ulkoasu paljastui – rakennukseen tulee myös hotelli ja toimitiloja

MT siirtyy pysyvästi pois Helsingin toimituksestaan – "On vain töitä, joita tehdään työntekijöiden asuinpaikkakunnista riippumatta"