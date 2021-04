HS: Stora Enso sulkee Veitsiluodon tehtaat – yhtiö ei kommentoi lehden tietoja

Pekka Fali

Stora Enson Veitsiluodon tehtaat tuottavat sellua, paperia ja sahatavaraa.

Stora Enso on Helsingin Sanomien tietojen mukaan sulkemassa Veitsiluoton tehtaan Kemissä. Työpaikka on lähdössä yli 600 ihmiseltä. Tehtaalla on Stora Enson palveluksessa noin 600-700 henkeä. Lisäksi alueella työskentelee alihankkijoita.

Stora Enson viestintäjohtajan Satu Härkösen mukaan yhtiö ei kommentoi HS:n tietoja. Stora Enso kertoo tammi–maaliskuun tuloksestaan perjantaina.

Vuonna 1922 perustettu Veitsiluodon tehtaat tuottavat sellua, sahatavaraa että paperia. Se on yksi Suomen suurimmista paperi- ja kartonkitehtaista.