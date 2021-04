Veitsiluodon hiljeneminen kääntää puuvirtoja – Stora Enso jatkaa puunhankintaa Pohjois-Suomessa

Jyrki Nikkilä

Kolmen paperikoneen sulkeutuessa Veitsiluodossa Kemissä Stora Ensolle jää Suomeen enää kaksi paperikonetta Anjalan tehtaalle Kouvolaan. Kuva on otettu Veitsiluodon tehdasalueesta tänään tiistaina.

Stora Enso aikoo jatkaa puunhankintaa Pohjois-Suomessa, vaikka yhtiö suunnittelee paperin ja sellun tuotannon lopettamista Veitsiluodossa Kemissä.

Veitsiluodossa toimivan Stora Enson sahan on määrä jatkaa mäntysahatavaran tuotantoa.

Suljettavaksi suunnitellut kolme paperikonetta ja sellutehdas ovat käyttäneet kuitupuuta vuosittain lähes kaksi miljoonaa kuutiometriä. Koivu­kuitupuun määrä on ollut jonkin verran suurempi kuin havukuitupuun.

Mäntytukkia Veitsiluodossa on sahattu noin 400 000 kuutiometriä vuodessa.

Stora Enson talousjohtajan ja yhtiön Suomen maajohtajan Seppo Parvin mukaan kuitupuun käytön loppuminen Veitsi­luodossa kääntäisi puuvirtaa pohjoisesta kohti keskistä ja itäistä Suomea, missä toimivat yhtiön Varkauden ja Joensuun Uimaharjun tehtaat.

Oulussa havukuitupuuta kuluu 0,5 miljoonaa kuutiometriä aiempaa enemmän, kun aalto­pahvin pintamateriaalia eli kraftlaineria valmistava kone pääsee täyteen vauhtiin.

Parvi totesi, että pohjoisen kuitupuuta tarvitaan yhtiön tehtaille myös siksi, että Venäjä on kieltämässä havukuitupuun viennin ulkomaille ensi vuoden alussa.

Veitsiluodon sahan tuotannon jatkamista Stora Enso perustelee puunhankinnan tasa­­painon säilyttämisellä. Kuitupuun hankinnassa mukana tulee myös tukkia, joka kannattaa sahata pohjoisessa.

Veitsiluodossa aiotaan sulkea kolme paperikonetta, joista kaksi on valmistanut hienopapereita toimistokäyttöön ja yksi päällystettyä paperia aikakauslehtiin ja pakkaussovelluksiin. Koneiden kapasiteetti on yhteensä 790 000 tonnia vuodessa.

Viime vuonna Stora Enso sulki Oulussa kaksi hienopaperikonetta, joiden kapasiteetti oli yhteensä noin 1,1 miljoonaa tonnia.

Veitsiluodon sellutehdas on tehnyt sellua 360 000 tonnia vuodessa.

Stora Ensolle jää Suomeen enää kaksi paperikonetta Anjalan tehtaalle Kouvolaan. Ne valmistavat kirjapapereita sekä aikakauslehti- ja erikoissanomalehtipapereita 435 000 tonnia vuodessa.

Ruotsissa Borlängessä Kvarnsvedenin tehtaalla on pysähtymässä lopullisesti kaksi paperikonetta, joiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on 565 000 tonnia päällystämättömiä aikakauslehtipapereita (SC) ja parannettua sanomalehtipaperia. Kiinni on menossa myös havupuun termomekaanista massaa (TMP) vuodessa 900 000 tonnia valmistava tehdas.

Veitsiluodossa työpaikkoja on katoamassa 670 ja Kvarn­svedenissa 440.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky perusteli tiistaina suunnitelmia paperien tuotannon suurella ylikapasiteetilla Euroopassa.

Sekä Kvarnsvedenin että Veitsiluodon tehtaat ovat olleet tappiollisia.

Suunnitellut sulkemiset vähentäisivät Stora Enson paperintuotantokapasiteettia 35 prosenttia noin 2,6 miljoonaan tonniin vuodessa. Paper-divisioonan osuus konsernin liikevaihdosta olisi hieman yli 10 prosenttia.

Stora Enso valmistaisi jatkossa papereita Anjalan lisäksi Ruotsissa Hylten ja Nymöllan tehtailla, Belgiassa Langer­bruggessa sekä Saksassa Maxaussa ja Sachsenissa.