Kuusitukki ja hyvät koivikot käyvät kaupaksi – Metsä Group ostaa etenkin kesäkorjuukelpoisia leimikoita

Hyvän markkinatilanteen ja tuotantovolyymien kasvun myötä tehtailla on ollut tilaa puun toimituksille.

Pentti Vänskä

Metsä Groupin puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin kohteisiin. Eniten kysyntää on kuusitukille.

Puunkorjuu on käynyt alkuvuonna täysillä kierroksilla hyvien korjuukelien ansiosta. Metsä Groupin metsäjohtajan Juha Mäntylän mukaan ostoslistan kärjessä on kuusitukki. Eniten kysyntää on kesäkorjuukelpoisille leimikoille.

"Näyttää siltä, että kesäkaudella on mahdollisuus korjata puuta normaalisti kelirikon ja lintujen tärkeimmän pesimäajan jälkeen."

Sahatavaramarkkinoiden hyvä veto näkyy päätehakkuuleimikoiden kasvaneena kysyntänä. Myös harvennusleimikot käyvät kaupaksi.

"Hyvä talvi tuli tarpeeseen. Erityisen tyytyväinen olen koneyrittäjien puolesta.”

Metsä Group pääsi tänä vuonna purkamaan myös toissatalven huonojen kelien ja alkuvuoden 2020 lakkojen takia varastoon jääneiden talvileimikoiden listaa.

"Vähän jäi vielä, mutta vähän saa jäädäkin varastoon. Puunkorjaaja toivoo aina, että talvi tulisi mahdollisimman aikaisin", Mäntylä sanoo.

Koivuvanerin kysyntä jatkuu Metsä Groupin odotusten mukaan lähikuukausina vahvana.

Mäntylän mukaan valtaosa yhtiön käyttämästä koivusta tulee kotimaasta, loput tuontipuuna.

"Mielellämme ostamme hyviä koivikoita Suomesta", hän vinkkaa.

Puunhankinnan valmistelu elokuussa 2022 käynnistyvälle Rauman suursahalle on lähtenyt tällä viikolla kunnolla käyntiin.

"Olemme rekrytoimassa uusia ostoasiantuntijoita Rauman, Vaasan ja Seinäjoen puunhankinnan piireille."

Pohjoisen puunhankinnassa puhaltavat sen sijaan uudet tuulet, jos Stora Enso sulkee Veitsiluodon tehtaansa suunnitellusti vuoden kolmannella neljänneksellä. Tehdas on käyttänyt vuosittain noin kaksi miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta.

"Se on merkittävä määrä ja vaikuttaa varmasti puumarkkinatilanteeseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että Kemin investointi lisää puun käyttöä 4,5 miljoonalla kuutiometrillä, josta osa tulee toki pohjoisen ulkopuolelta ja Ruotsista."

