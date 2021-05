Koivusta valmistettua haavasidosta ei tarvitse välissä vaihtaa, vaan se irtoaa itsestään haavan parannuttua

UPM Biomedicals

UPM Biomedicalsin kehittämä haavasidos on ensimmäinen laatuaan ja sitä suojaa maailmanlaajuisesti yli 300 patenttia.

Lappeenrannassa UPM:n nanosellusta valmistettava FibDex haavasidos voitti Uusi Puu -kilpailun. Koivusta peräisin oleva nanosellu pidättää hyvin vettä ja on hellävarainen soluille ja kudoksille, joten se sopii hyvin haavasidoksen materiaaliksi.

Haavasidosta on käytetty esimerkiksi ihonsiirtojen yhteydessä. Sen on todettu edistävän haavan paranemista ja vähentävän potilaan kokemaa kipua. Puupohjaista haavasidosta ei tarvitse irrottaa välillä, vaan se irtoaa itsestään haavan parannuttua. Näin iho ei vaurioidu tai repeydy sidoksia vaihdettaessa ja paraneminen nopeutuu.

"FibDex-haavasidos nanosellusta on upea esimerkki suomalaisen pitkän tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan tuotteesta, joka on maailmanluokassa uraauurtava. Tämä tuote on suorastaan parempi potilaan näkökulmasta. Se vähentää kipua ja se on asiakkaan näkökulmasta huippu. Samalla se säästää aikaa ja kustannuksia ja sen ympäristövaikutukset ovat pienemmät", sanoo tuomariston jäsen ja Smart & Clean -säätiön toimitusjohtaja Tiina Kähö

Haavasidos voitti myös kilpailun yleisöäänestyksen. Toiseksi yleisöäänestyksessä sijoittui Kotkamillsin & Pyrollin Norwich City FC:lle valmistama vastuullinen tarjoilupakkaus ja kolmanneksi Sulapacin esimerkiksi kosmetiikkapakkauksissa käytettävä biomateriaali.

Tuomariston arvioiden perusteella toiselle sijalle sijoittui metsäteollisuuden sivuvirroista ja koivun sisäkuoresta valmistettu makeutusaine Rasweet. Se on Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston kymmenen vuoden tutkimustyön tulos.

Koivusta valmistettu makeutusaine on vaihtoehto synteettisille aspartaamille ja asesulfaamille eikä markkinoilla ole tällä hetkellä vastaavia tuotteita. Sen valmistuksessa voitaisiin hyödyntää jo olemassa olevia tuotantolaitoksia ja valmistukseen käytetty puuraaka-aine voidaan hyödyntää edelleen muissa tuotteissa.

Neljättä kertaa järjestetty Uusi Puu -kilpailu on suunnattu biotalouden tuotteille ja ratkaisuille. Se haastaa yritykset kehittämään uusia kestäviä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.

Kilpailun tuomaristona toimii kymmenhenkinen joukko muun muassa kansanedustajia sekä talouselämän ja tutkimuksen edustajia. He arvioivat kilpailuun osallistuneiden ratkaisujen yhteiskunnallista merkitystä ja kykyä vastata kasvavaan biopohjaisten tuotteiden tarpeeseen. Lisäksi puuta tuli hyödyntää innovatiivisella tavalla ja tuotteilla tuli olla markkinapotentiaalia.

Tänä vuonna tuomaristoon kuuluivat Tiina Elo (vihr.), Sari Multala (kok.), Jari Myllykoski (vas.), Anders Norrback (rkp.), Arto Pirttilahti (kesk.), Ali Harlin (VTT), Erno Järvinen (Suomen Metsäsäätiö), Juha-Matti Katajajuuri (Luke), Nina Kopola (Business Finland) ja Tiina Kähö (Smart & Clean -säätiö).

Kilpailun voittaja julistettiin 29.4.2021 järjestetyssä pre-PulPaper verkkotapahtumassa.