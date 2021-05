Tee tietovisa: Tunnistatko metsänmittauksessa käytettävät välineet?

Tällä viikolla se alkaa taas: valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastotyöt.

Eri puolille maata jalkautuu 22 työparia, joiden työtehtävänä lokakuuhun asti on mitata ja arvioida metsävaratietoja yhteensä yli 14 000 koealalta.

Puut mitataan ympyräkoealoilta, joiden säde on joko 4 tai 9 metriä. Se määräytyy puiden koon perusteella. Tältä alalta tallennetaan jokaisen puun sijainti, läpimitta, puulaji, asema latvuskerroksessa ja tieto siitä, onko kyseessä kuitu- vai tukkipuu. Lisäksi koealoilta valitaan koepuita, jotka mitataan vielä tarkemmin.

Kun tiedot kootaan yhteen, saadaan arvioita Suomen puuston määrästä, kasvusta ja laadusta, metsien terveydestä, monimuotoisuudesta, hiilivarastoista sekä niiden muutoksista.

Nykyään peräti 80 prosenttia koealoista on pysyviä.

"Kun samat koealat mitataan viiden vuoden välein, saadaan enemmän tietoa puuston kasvusta", tutkimusinsinööri Maria Sirviö Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

"Kasvutietoihin kannattaa panostaa, koska niitä käytetään kasvihuonekaasulaskelmissa ja niistä saadaan tietoa raaka-aineen riittävyydestä metsäteollisuuden tarpeisiin."

Käy kokeilemassa, miten hyvin tunnistat mittauksessa käytettävät välineet ja niiden käyttötarkoitukset!