Lumimyräkkä altistaa kelirikolle, mutta taimien istuttamista se ei hidasta

Antti Savolainen

Ensi viikolla Suomeen saapuu lämpimämpää ilmaa.

Itä- ja Pohjois-Suomeen ennustettiin runsaita lumisateita torstaiksi ja perjantaiksi. Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan lunta luvattiin jopa yli 30 senttimetriä.

Suurin vaikutus toukokuisella lumimyräkällä on tiestön kuntoon.

”Se tekee pintakelirikon taas vähäksi aikaa. Vaatii sitten enemmän sorausta ja huoltoa, kun puukuljetukset ja muut ovat kuitenkin käynnissä”, sanoo Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen metsäesimies Risto Keskinen.

Kevään tulo on ollut hidasta. Pohjois-Karjalassa pääsee paikoin vielä hiihtämään, joten uuden lumen vaikutus metsiin on melko pieni. Taimien istutuksiakaan luvattu lumisade ei Keskisen mukaan juuri hidasta, vaikka taimilaatikoita on jo toimitettu eteenpäin.

Jäisinä toimitetut taimet säilyvät viileässä hyvin, eikä niiden istutuksella ole kiire. Keskisen mukaan kevään tuloa voidaan odotella kaikessa rauhassa. Suurin vaikutus lumipeitteellä on omaan kalenteriin, jota voi joutua järjestämään uudelleen.

”Niinhän sitä sanotaan, että uusi lumi vanhan surma. Jos ensi viikolla tulee lämpimämpää, niin äkkiähän nuokin sulaa pois”, hän toteaa viitaten paikoittaiseen lumipeitteeseen.

Lumikuurot toukokuussa eivät ole meteorologi Ville Siiskosen mukaan jokavuotisia, mutta eivät myöskään ennenkuulumattomia.

Esimerkkejä on viime vuosiltakin, mutta ensimmäisenä Siiskoselle tulee mieleen äitienpäivä vuonna 1995, jolloin lunta satoi myös Etelä-Suomessa ja maa oli Länsi-Suomessa paikoin valkoinen.

Pohjois-Suomessa ja Lapissa keväiset lumisateet ovat tyypillisempiä.

Keväiset lumikuurot johtuvat Siiskosen mukaan kylmästä ilmamassasta ja laajoista sade­alueista, jolloin osa vedestä sataa lumena. Paikoittaiset lumikuurot ovat keväisin tavallisia. Harvemmin lumi kuitenkaan jää pitkäksi aikaa maahan.

Nopeaa sulamista on odotettavissa ehkä ensi viikolla, kun Suomeen saapuu etelästä lämmin ilmamassa. ”Helteitä tuskin on odotettavissa, mutta kohtuullisen lämmintä kuitenkin. Lämpötilaan vaikuttavat myös sateet ja matalapaineet”, Siiskonen toteaa.