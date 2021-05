Kestopuun tuottaja Kuusisto tuplaa sahauskapasiteettinsa, mäntypikkutukkia riittää ilman omaa hankintaakin – "Näyttää toimivan meidän kohdalla"

Sanne Katainen

Yli 120-vuotiaassa perheyrityksessä on mukana kolmatta ja neljättä polvea. Sonja Kuusisto (vas.) vastaa viennistä, hänen isänsä Juha Kuusisto on toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtajana toimii Juhan veli Pekka Kuusisto ja lähetys- ja myyntivastaavana hänen poikansa Henrik Kuusisto.

Laitilalainen puunjalostaja Veljet Kuusisto kaksinkertaistaa sahauskapasiteettinsa tänä vuonna 160 000 kuutioon vuodessa. Nykyisen sahalinjan viereen nousee toinen vastaava. Veiston toimittaman laitteiston on määrä käynnistyä vielä alkusyksystä.

"Sahauskapasiteetti tuplaantuu, mutta sitä ei aluksi pystytä täysimääräisesti hyödyntämään. Kuivauskapasiteettiin täytyy investoida seuraavaksi", toimitusjohtaja Juha Kuusisto selventää.

Veljet Kuusisto on yli 120-vuotias perheyritys. Johdossa on nyt kolmas yrittäjäpolvi, ja neljäs on Juha Kuusiston mukaan "vahvasti mukana."

Yritys on erikoistunut painekyllästetyn mäntytavaran tuotantoon. Raaka-aineena on läpimitaltaan 8–23-senttinen mänty, joten Kuusiston saha on merkittävä pikkutukin ostaja alueellaan. Tuotteita valmistetaan Laitilan lisäksi Porissa ja Parkanossa. Konserniin kuuluu myös listoja ja sisustuspaneeleita valmistava Listatalo.

Pääosa tuotannosta päätyy kotimaan markkinoille rakennustarvikeliikkeiden kautta, mutta vientiäkin on 20 maahan, lähinnä Länsi- ja Etelä-Eurooppaan.

Sahainvestoinnin taustalla on, että yhtiön jatkojalostus on kasvanut jatkuvasti. Omalta sahalta tulevan tavaran lisäksi sahatavaraa on ostettu vuosittain kymmeniä tuhansia kuutioita.

"Ostamme varmasti tulevaisuudessakin muualtakin sahatavaraa, mutta tämä investointi antaa meille selvästi enemmän vapauksia ja joustavuutta."

Puutavarasta maksetaan nyt huippuhintoja, kun koronapandemia ja elvytysrahat ovat villinneet remontointia ja rakentamista eri puolilla maailmaa. Kuusiston mukaan sahainvestointi olisi kuitenkin tehty joka tapauksessa.

"Tämän kokoluokan investoinnit ovat pitkäaikaisia juttuja, ei niitä voi yhden vuoden koronan varaan laskea. Ei edes ajateltu, että se ehtisi tähän suhdanteeseen."

Sanne Katainen

Uusi sahalinja rakennetaan entisen viereen. Perustustyöt olivat käynnissä huhtikuun puolessavälissä.

Veljet Kuusistolla ei ole omaa puunhankintaa, vaan puu saadaan metsänhoitoyhdistyksiltä ja metsäyhtiöiltä 100–150 kilometrin säteeltä. Yhtiöllä on eri toimittajien kanssa runkosopimukset, jotta puun saanti on riittävästi turvattu.

Kuusiston mukaan oma puunhankinta mahdollistaisi joustavasti tarvittavien mittojen katkonnan jo metsässä, mutta haittapuolena tulisi runsas määrä tarpeetonta puuta.

"Ne dimensiot, joita meillä tarvitaan ja se, että tarvitsemme pelkästään mäntyä on johtanut tällaiseen konseptiin. Se näyttää toimivan meidän kohdalla."

Sahauksen sivutuotteena syntyvä hake päätyy Raumalle Metsä Fibren sellutehtaalle. Kuori ja puru tuottavat sahalla kuluvan lämmön sekä Laitilan kaupungin kaukolämmön tarpeen lähes 100-prosenttisesti. Kuoresta ja hakkeesta syntyy myös koristekatteita ja kuorikatteita.

Juha Kuusisto on luottavainen, että puun saanti jatkuu, vaikka uusia suuria käyttäjiä on ilmaantunut ja tulee lisää. Sellutehtaat käyttävät mielellään pikkutukkikokoista puuta, ja Metsä Groupin suursaha Raumalla kasvattaa järeämmän tukin käyttöä.

"Puuvirrat vaihtelevat aina sen mukaan, missä sille on tarvetta. Ainakin toistaiseksi on näyttänyt siltä, että puuta on riittänyt."

Sanne Katainen

Veljet Kuusisto valmistaa kyllästetyn laudan ja lankun ohella pylväitä aita- ja puutarharakentamiseen. Tämä pylväserä on vasta tullut kyllästämöstä.