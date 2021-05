Sipoonkorvesta löytyi peräti 170 laitonta nuotiopaikkaa – syksyllä Nuuksiosta löytyi 350 luvatonta tulipaikkaa

Johannes Wiehn

Viikonlopun talkoissa löytyi hurja määrä luvattomia nuotiopaikkoja.

Sipoonkorven kansallispuistossa järjestettiin viime lauantaina laittomien tulipaikkojen purkutalkoot. Ympäristöjärjestö WWF:n ja Metsähallituksen järjestämiin talkoihin osallistui 16 ennalta valittua talkooryhmää.

Laittomia tulipaikkoja purettiin yhteensä peräti 170 kappaletta.

WWF:n tiedotteen mukaan kansallispuistojen lisääntyneet kävijämäärät näkyvät myös laittomien tulipaikkojen määrässä. Viime syksynä vastaavissa talkoissa Nuuksiossa purettiin peräti 350 laitonta tulipaikkaa.

Laiton tulipaikka on esimerkiksi väärään paikkaan kasattu nuotiorinki tai maahan palanut mustunut kohta, jossa on tulenteon jäänteitä. Metsähallituksen rakentamilla virallisilla tulipaikoilla on aina myös muita rakennelmia, kuten puuvaja ja kuivakäymälä. Vapaaehtoisilta kerättyjen tietojen perusteella laittomia tulipaikkoja löytyy erityisesti kansallispuistojen syrjäisemmistä osista. Myös virallisten tulipaikkojen läheisyydestä löytyy laittomia tulipaikkoja, joissa on hyödynnetty valmista puuhuoltoa.

”Kansallispuistojen kävijöille ei välttämättä ole edes selvää, että itse tehdyt tulipaikat ovat laittomia. Kun puisto on siivottu, kävijät on helpompi ohjata luvallisiin paikkoihin”, WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki arvioi.