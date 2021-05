Kovalla kirilläkin kemeratukea uhkaa jäädä käyttämättä 10 miljoonaa euroa

Maakunnittain heikoin tilanne on Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Kai Tirkkonen

Kemeratöissä parasta vauhtia on pidetty Pohjois-Suomessa.

Kemeratukea on käytetty alkuvuodesta metsänhoitotöihin selvästi edellisvuosia vähemmän. Tukea uhkaa kovalla kirilläkin jäädä käyttämättä kymmenisen miljoonaa euroa, arvelee metsäkeskus.

Kemeratuen käyttö on takkuillut jo useamman vuoden ajan, vaikka metsissä riittäisi hoitorästejä purettavaksi. Tänä vuonna kemeratukia on metsäkeskuksen mukaan maksettu metsänomistajille lähes viidenneksen viime vuotta vähemmän. Etenkin nuorten metsien ja suometsien tukien käyttö on vähentynyt.

Myönteistä on, että metsäteiden tukien käyttö on kasvanut selvästi edellisvuodesta. Myös ympäristötukien maksut ovat kasvaneet kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna.

Taimikon varhaishoitoon ja ilman pienpuun korjuuta tehtyihin nuoren metsän hoitotöihin maksetut tuet ovat lähes puolittuneet edellisvuodesta. Samoin on käynyt suometsätöiden tukien.

Maakunnittain katsottuna kemeratuen käyttö on kasvanut Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa sekä Lapissa. Vastaavasti Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa lasku on ollut 40 prosentin luokkaa.

"Huolestuttavinta on, että uusien nuoren metsän töiden suunnittelu on lähes puolittunut edellisvuodesta. Vaatii siis ponnisteluja päästä viime vuosien työmääriin metsänhoidossa, ja silloinkin tukivaroja jäisi käyttämättä noin 10 miljoonaa euroa", toteaa Yrjö Niskanen metsäkeskuksesta.

Kuluvan vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin 3,75 miljoonaa euroa lisävaroja nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun kemeratukeen. Lisätukea perusteltiin turpeen käytön nopean vähenemisen haittojen korvaamisella.

Lisätuella pienpuuta on mahdollisuus korjata energiakäyttöön noin 500 000 kuutiometriä aiempaa enemmän.

"Nyt on erinomainen mahdollisuus kunnostaa harvennustarpeessa olevia nuoria metsiä ja varmistaa osaltaan energiapuun saatavuutta", kannustaa elinkeinopäällikkö Nuutti Kiljunen.

Luonnonhoidon tukia on alkuvuonna maksettu metsänomistajille viidennes aiempaa enemmän. Erityisesti kasvussa on ympäristötukien käyttö. Ympäristötukia on maksettu alkuvuodesta noin 2 miljoonaa euroa.

Alkuvuoden aikana maksetut tuet ovat kohdistuneet pääosin viime vuoden lopulla valmisteltuihin sopimuskohteisiin.

