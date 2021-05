Näitä tuotteita Stora Enson Veitsiluoto on valmistanut – aika ajoi monien ohitse

Aura Pilkama

Digitalisoituminen on vaikuttanut oleellisesti paperin käyttöön jo pitkään.

Stora Enson Kemissä sijaitsevan Veitsiluodon tehtaan lakkautus on tuorein osoitus ihmisten digielämän ja -työskentelyn kääntöpuolesta.

Tehtaan päätuotteita ovat yhtiön mukaan olleet kopiopaperi, vihkopaperi ja kirjekuoripaperi. Tuotteita on tehty etenkin vientiin ja päämarkkina on Euroopassa.

Kun korona vei työntekijät etätöihin, ei kopiopaperia kulu Teams-palavereissa likikään niin paljon kuin ennen konttoreissa. Myös vihkopaperin kulutus on laskenut. Muistiinpanoja tehdään koulussa ja työpaikoilla suoraan tiedostoihin tai pilveen, jolloin myös vihkotarve supistuu.

Kirjepostin vähenemisestä puolestaan on kertonut Posti jo monta vuotta. Postin kantoa on vähennetty, laskut tulevat digitaalisesti, tervehdykset whatsappissa eikä kirjekuoria tarvita kuin marginaalisesti vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Veitsiluodossa yksi koneista on tehnyt painopaperia painotuotteisiin ja pakkauskääreisiin.

Suomessa muun muassa koteihin postiluukusta kolahtava Postinen-mainos on yhtiön mukaan aiemmin ollut Veitsiluodon paperia, mutta myös mainostaminen on vähentynyt, mikä syö paperin kysyntään. Tunnettu suomalaiskäyttäjä on ollut myös verottaja, joka on muistanut suomalaisia Veitsiluodon paperille tehdyllä veroilmoituslomakkeella. Senkin moni on ruksinut tehtäväksi suoraan verkossa.

Stora Enso lakkauttaa Veitsiluodon lisäksi myös Kvarsvedenin paperitehtaan Ruotsista. Tehtaan päätuote on aikakauslehtipaperi sekä paperi erilaisiin kaupan mainosjulkaisuihin. Näidenkin kysyntä on pandemian aikana edelleen vähentynyt.

Veitsiluodon tehtaan lakkautuksen jälkeen yhtiölle jää paperintuotantoa Suomeen enää Anjalan tehtaalle Inkeroisiin. Lisäksi Stora Enso tekee papereita kahdella tehtaalla Ruotsissa, kahdella Saksassa ja yhdellä Belgiassa. Paperin osuus liikevaihdosta putoaa kymmeneen prosenttiin.

