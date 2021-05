UPM möi Shottonin paperitehtaan Walesissa – ostajana turkkilaisyhtiö

UPM ilmoitti Shottonin tehtaan myyntiaikeista viime vuoden loppukesällä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Metsäyhtiö UPM kertoo sopineensa Pohjois-Walesissa sijaitsevan UPM Shottonin sanomalehtipaperitehtaan myynnistä. Ostaja on Eren Paper, jonka emoyhtiö Modern Karton Sanayi Ve Ticaret A.S. on turkkilaisen teollisuuskonserni Eren Holdingin kartonki- ja aaltopahviyhtiö.

UPM:n mukaan Eren aikoo integroida Shottonin tehtaan nykyisiin liiketoimintayksiköihinsä ja tehdä lisäinvestointeja tehdasalueelle. Kaikki 191 UPM Shottonin työntekijää siirtyvät uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä.

Kauppa on tarkoitus saattaa loppuun tämän vuoden kolmannen vuosineljänneksen loppupuolella. Sanomalehtipaperituotannon on tarkoitus päättyä syyskuun loppuun mennessä. Tehdas siirtyy Erenin hallintaan lokakuun alussa.

UPM ilmoitti Shottonin tehtaan myyntiaikeista viime vuoden loppukesällä samalla, kun se kertoi muista tehostamisjärjestelyistä, joihin kuului muun muassa Kaipolan paperitehtaan sulkeminen Jämsässä.

UPM kertoo, että kaupan toteuduttua sen vuotuinen sanomalehtipaperikapasiteetti vähenee 250 000 tonnilla ja vuotuiset kiinteät kustannukset 30 miljoonalla eurolla.